Podmornice delali tudi Slovenci

V Parku vojaške zgodovine sta ob deseti obletnici prihoda podmornice P-913 Zeta ministrica za obrambo Črne gore dr.in minister za obrambo Republike Slovenije mag.odkrila spominsko ploščo.»Podmornica je v Pivko namreč prišla kot donacija Črne gore, ki je Sloveniji podarila eno od podmornic nekdanje flote Jugoslovanske vojne mornarice v spomin na desetletja skupne zgodovine ter v znak dobrega sodelovanja med državama. Z odkritjem spominske plošče je tudi formalno postala to, kar je vsa ta leta že bila – spomenik in zaveza dobrega sodelovanja med Črno goro in Republiko Slovenijo,« so povedali v Pivki.Za Park vojaške zgodovine predstavlja pridobitev podmornice eno največjih prelomnic v njegovem razvoju. »Obisk se je že v tistem letu podvojil in tudi v naslednjih letih se je zanimanje za ogled samo še stopnjevalo. V desetih letih si jo je ogledalo že 430.000 obiskovalcev in skoraj 90.000 se jih je tudi spustilo v njeno notranjost. Park vojaške zgodovine je s podmornico pridobil tudi pomembno vsebinsko nadgradnjo, saj je iz okvirov omejene tankovsko-artilerijske zbirke nastala zasnova nacionalne vojaško-zgodovinske zbirke,« pravijo.Sedemnajstega aprila 2011 je v Park vojaške zgodovine prišla podmornica P-913 Zeta, ki je po mnenju mnogih obiskovalcev še vedno najzanimivejši eksponat v zbirki. Spektakularen prevoz podmornice, ki je potovala iz baze v Tivtu najprej v pristanišče Bar, potem pa prek Jadrana v Bari in na tovornjaku vzdolž Italije vse do Slovenije, je brezplačno izvedlo podjetje CEM-TIR, d. o. o., razkladanje v Pivki pa podjetje Dvig, d. o. o.Donacija podmornice je bila v veliki meri plod večletnih prizadevanj nekdanjih podmorničarjev, ki se v Sloveniji združujejo v društvu Podmorničar.Ob tem velja posebej izpostaviti vlogo nekdanjega kontraadmiralain kapitana bojne ladje»Devetnajst metrov dolga in 76 ton težka podmornica P-913 Zeta spada med t. i. žepne oziroma diverzantske podmornice razreda una,« opisujejo. »V osemdesetih letih so v vojni mornarici SFRJ prišli do zaključka, da večje podmornice niso primerne za izvajanje vrste nalog v Jadranskem morju zaradi njegovih specifičnih značilnosti, obenem pa so iskali bolj ekonomičen način povečanja podmorniške flote. Do leta 1989 je bilo v Splitu izdelanih šest žepnih podmornic, ki so jih poimenovali po rekah iz vseh republik nekdanje skupne države Jugoslavije. Podmornica v parku nosi ime po črnogorski reki Zeti, ob splavitvi pa je bila njena botra črnogorska občina Nikšić.«Osnovno posadko so sestavljali štirje člani, prevažala pa je lahko tudi do šest diverzantov. Je izjemen primer vojaške tehnične dediščine, pri njenem razvoju pa so v precejšnjem deležu sodelovali tudi slovenski strokovnjaki in slovenska industrija. Poleg tehničnega spomenika pa podmornica Zeta predstavlja tudi spomenik generacijam slovenskih podmorničarjev, ki so bili v jugoslovanski vojni mornarici nadpovprečno zastopani.Park vojaške zgodovine ni le največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, to je tudi edini evropski vojaški muzej, kjer najdete vse od najstarejših lokov do izjemne zbirke tankov in vojaških letal, nemško vojaško lokomotivo iz druge svetovne vojne, za vrhunec pa še podmornico, ki si jo lahko ogledate tudi od znotraj.