Počivalšek: Nekateri so danes razočarani (VIDEO)

Minister za gospodarstvoje v odzivu na objavo poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme dejal, da je vesel, da je končno objavljeno in da se bodo s tem presekale vse špekulacije.Poročilo je bilo zadnje mesece zelo spolitizirano, je ocenil minister in dodal: »Tisti, ki so pričakovali, da bo poročilo potrdilo natolcevanja o korupciji, so danes gotovo zelo razočarani.« Poročilo namreč ne govori o korupciji, ampak le o analizi učinkovitosti sistema, je navedel minister. Pri tem se strinja z ugotovitvami, da je bil sistem nabave zaščitne opreme ob izbruhu epidemije covida-19 neučinkovit in da Slovenija ni bila pripravljena na tak izziv. »Ne strinjam pa se z oceno, da smo kot vlada takrat delovali neučinkovito,« je dejal.Po besedah gospodarskega ministra je vlada k težavi nastopila s kriznim upravljanjem. »Vlada je nadoknadila izhodiščno neučinkovitost sistema in poskrbeli smo za to, da smo v boju vseh držav za medicinsko opremo za naš zdravstveni sistem pridobili vse, kar je potreboval. Uspeli smo kljub neučinkovitosti sistema,« je podčrtal.Kako je zdravstveni sistem v kritičnih časih odločal, kaj potrebuje, Počivalšek ni želel komentirati. »Je pa pomembno poudariti, da nisem jaz, niti nihče od mojih sodelavcev na ministrstvu, odločali o tem, kaj in koliko smo kupili,« je dejal. »Mi smo samo dobili podatek, kaj in koliko zdravstveni sistem potrebuje, nato pa smo pomagali pri pridobivanju informacij o potencialnih dobaviteljih in poskrbeli za dejansko dobavo.« To je po njegovih besedah potrdilo tudi računsko sodišče.Tudi glede ventilatorjev je računsko sodišče, kot je poudaril Počivalšek, ugotovilo, da je ministrstvo za gospodarstvo najprej pridobilo mnenja strokovnjakov o ventilatorjih, nato pa je ponudbe za izvedbo postopkov nabave poslalo blagovnim rezervam. Zdravstveni sistem je nabavo ventilatorjev postavil za največjo prioriteto, strokovnjaki so dali svojo oceno, kupili pa smo tisto, kar je bilo na voljo na trgu, v količinah, ki jih je bilo mogoče dobiti, je dejal minister. »Takrat na trgu ni bilo mogoče dobiti vseh tistih ventilatorjev, ki so si jih nekateri zdravniki želeli. Mogoče je bilo dobiti le tiste, ki smo jih na koncu dobavili. Res je, da so bili v nižjem razredu želja zdravnikov, a bili so sprejemljivi in se še dandanes uporabljajo,« je zatrdil Počivalšek.Kot vprašljive pa je Počivalšek ocenil sklepe v poročilu računskega sodišča, da je bilo kršeno načelo preglednosti in enakopravne obravnave vseh ponudnikov. Podčrtal je, da je bila nabava iz razlogov skrajne nujnosti izvedena v obliki pogajanj brez objave. »V tem postopku lahko naročnik celo sam izbere, koga bo sploh povabil k oddaji ponudbe. Pa smo se kljub temu potrudili, da smo pridobili čim več ponudb,« je dejal minister.Računsko sodišče je poročalo tudi o nejasni vlogi ministrstva za gospodarstvo na začetku epidemije, ker vlada njegovih nalog ni jasno določila. »Res je, na vladi v tistih norih prvih tednih nismo pikolovsko in birokratsko določali vseh podrobnosti, ker smo bili v izrednih razmerah,« je ponazoril. A naloga je bila povezati in pomagati vsem inštitucijam pri nabavi opreme - nekatere so ugotavljale, kaj in koliko nabaviti, druge so morale izvesti nabavo. »Naša naloga je bila pomagati vsem ravno zato, ker je sistem sam po sebi deloval neučinkovito,« je dejal Počivalšek.Minister je sicer prepričan, da bo v prihodnjih dneh »še veliko interpretacij« poročila računskega sodišča. Novinarje je zato pozval, naj ga natančno preberejo. »Poročilo v ničemer ne potrjuje natolcevanja opozicije in nekaterih medijev, da gre za korupcijo,« je sklenil.Na vprašanja novinarjev glede vloge člana ekspertne skupine za nabavo opremeje Počivalšek odgovoril, da Terče ni imel nikakršnih pooblastil za sprejemanje odločitev. Kot laž je označil navedbe, da so bili nekateri nabavljeni ventilatorji neustrezni za zdravljenje bolnikov s covidom 19. »Ventilatorje so dobavile štiri firme. Nabavili smo jih toliko, kot so jih takrat lahko dobavile. Vsi ventilatorji so uporabni, še danes so v uporabi. Ni junaka, ki bi lahko dokazal, da niso uporabni za covid 19 bolnike. To so natolcevanja in grdi konstrukti,« je dejal.V zvezi z morebitnimi preiskavami nabav medicinske opreme pa je Počivalšek poudaril, da ni seznanjen z nikakršnimi preiskavami, zato v njih tudi ne more sodelovati. Če bo kateri koli organ pričakoval njegovo sodelovanje, pa je pripravljen sodelovati, je zatrdil.