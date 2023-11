Po uničujočem požaru še najemniške razprtije

Marsikomu se je za vselej vtisnil v spomin požar, ki je februarja 2021 pogoltnil staro leseno Mozirsko kočo na Golteh. Številne hribolazce in planince, ki so radi zahajali tja, je zajel obup. Nič drugače ni bilo z najemnico Alenko Vetrih, ki je v koči odprtih rok sprejemala goste in jih razvajala s svojimi dobrotami.

Člani Planinskega društva (PD) Mozirje, ki upravlja kočo, in številni drugi so le nekaj mesecev pozneje zavihali rokave in začeli graditi novo kočo, ki so jo 23. julija letos tudi slovesno odprli.

A le dobra dva meseca po odprtju so bila njena vrata zaklenjena, saj je Vetrihova, ki je bila najemnica tri leta in pol, od tega je dve leti in pol, tudi v času korone, zagotavljala hrano in pijačo obiskovalcem v bližnji koči Gorske reševalne službe, konec septembra najemno pogodbo s PD Mozirje predčasno razdrla. Svoje razloge je pojasnila na družbenem omrežju, a je zdaj zapis, ki je bil deležen velikega odziva, že umaknila.

Odpoved je bila presenečenje tudi za nas, saj si nismo mogli predstavljati, da bi bile lahko razmere v novi, moderni kuhinji slabše kot prej.

Večina je stopila na stran najemnice. Češ da se podobno dogaja tudi drugod, da so nekatera planinska društva preprosto preveč lakomna, da najemnike tudi onemogočajo na tak ali drugačen način. Marsikateri očitek je šel tudi na račun samih obiskovalcev koč, češ, ti vse pogosteje hrano in pijačo prinesejo s seboj v nahrbtnikih, koče pa uporabijo kvečjemu za obisk sanitarij in tam puščajo odpadke, ki jih morajo, kakopak, pospraviti za njimi najemniki.

Odšla z dvignjeno glavo

Kaj vse je bilo narobe v tem primeru, smo pobarali Vetrihovo, ki je bila med ljudmi zelo priljubljena. Kot je razkrila, se je nelagodno in nezaželeno počutila že na dan odprtja. »Po požaru smo vsi stopili skupaj in ves čas promovirali zbiranje donacij za novo Mozirsko kočo, prodajali smo tudi majice, kadar so potekale različne delovne akcije, smo delavcem in prostovoljcem večkrat brezplačno ponudili malico in pijačo.«

Kot je dejala, je klic, naj pride na podpis nove pogodbe, a le za osem mesecev, prejela le 16 ur pred odprtjem. Zdaj je odšla z dvignjeno glavo, opogumljena s podporo številnih, ki so radi prihajali tudi zaradi nje in njenih dobrot. »Zdaj se bom posvetila peki drobnega peciva in štrudljev pod imenom Lenčkine dobrote, seveda pa tudi že iščem novo kočo, v kateri bi rada začela pisati novo zgodbo,« pravi Vetrihova.

Med petimi kandidati so za najprimernejšega novega najemnika izbrali ekipo Kampa Menina, ki ga vodi Jure Kolenc.

V PD Mozirje so se na dogajanje odzvali z zapisom na družbenem omrežju in v njem med drugim zapisali, da se ne čutijo odgovorne za njen odhod, saj da so se z Vetrihovo ves čas pogajali in privolili tudi v, z njene strani, ponujeno najemnino. »Vztrajali pa smo pri podpisu pogodbe o najemu zgolj do marca, z možnostjo podaljšanja, kar je praksa pri večini koč. Pogodbo z njo pa smo podpisali dan po izdaji uporabnega dovoljenja, to je dan po odprtju koče,« navajajo pri PD Mozirje.

Kot so še priznali, so bile po odprtju res odkrite nekatere pomanjkljivosti, a so se jih trudili čim prej odpraviti, skupaj z dobavitelji. A te po njihovem mnenju niso vplivale na izvajanje gostinske dejavnosti in je onemogočale, kar je najemnica navedla kot bistven razlog za odpoved pogodbe.

»Odpoved je bila presenečenje tudi za nas, saj si nismo mogli predstavljati, da bi bile lahko razmere v novi, moderni kuhinji slabše kot prej. Žal pa se je odpravljanje pomanjkljivosti kot tudi dokončanje nekaterih del zamaknilo tudi zaradi avgustovskih poplav in posledično stanja pri dobaviteljih,« še navajajo v PD Mozirje, kjer so pohiteli z objavo razpisa, s katerim so iskali in zdaj tudi že našli novega najemnika.

Že izbran

Med petimi kandidati so za najprimernejšega novega najemnika izbrali ekipo Kampa Menina, ki ga vodi Jure Kolenc. Tako bo Mozirska koča že od 1. decembra spet odprta. Kot nam je dejal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, je vesel, da je novi najemnik že znan.

»Želja vseh nas je, da bo koča služila svojemu namenu tudi po prihodu novega najemnika,« pravi Suhoveršnik, ki se v razloge za odhod prejšnje najemnice ni želel poglabljati. Iz Kampa Menina pa so se na novico, da so izbrani prav oni, odzvali kratko in jedrnato: »Po vsakem dežju posije sonce in veseli smo, da smo postali novi oskrbniki Mozirske koče.«

Kot je še razkril predsednik PD Mozirje Boštjan Goličnik, trenutna vrednost investicije gradnje nove koče znaša dober milijon, a cena ni dokončna, saj jih v prihodnosti čaka še nekaj stroškov.

»Predvsem na račun opreme. V roku enega meseca naj bi gradili ležišča, prav tako še urejamo društveno sobo za uporabo PD Mozirje, v planu imamo tudi montažo sončne elektrarne in še kaj se bo našlo. Sicer pa smo s pomočjo donatorjev zbrali 225 tisoč evrov, preostalo smo financirali s kreditom, nekaj sredstev pa smo dobili tudi od zavarovalnice ter z razpisa ministrstva za gospodarstvo,« pove Goličnik.