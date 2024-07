Po Sloveniji spet klestila toča, nevihte ovirajo promet (FOTO)

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, opozarja prometnoinformacijski center. Voznikom svetujejo, naj vozijo previdno in se ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih. Po poročanju spletnih portalov je ponekod pihal močan veter, padala je tudi toča.

Popoldne je nevihta z močnim dežjem in vetrom zajela del Ljubljane. Kot izhaja iz objav na portalih, je toča padala tudi v Domžalah in okolici Radeč. Uprava za zaščito in reševanje je na območju Trebnjega in Ljubljane zabeležila več vetrolomov.

Po napovedih Agencije RS za okolje, bo predvsem v severni polovici države še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na severu in severozahodu pa je še možna kakšna nevihta tudi zvečer in ponoči.

