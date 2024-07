Arso spet prižiga alarme, poglejte, kje grozi toča

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severozahodnih krajih, predvsem v severni polovici države je možna kakšna ploha ali nevihta, bolj verjetno v popoldanskem času, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija. Sicer pa Arso spet prižiga alarme. Najvišje opozorilo glede toče je prižgano za Gorenjsko, Dolenjsko, Ljubljano z okolico, Savinjsko in Spodnje Posavje.

Ponoči bo na severu in zahodu še možna kakšna ploha ali nevihta.

Obeti

V ponedeljek bo povečini sončno. Zapihal bo severovzhodni veter. Predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33, v Zgornjesavski dolini do 26 stopinj Celzija.

V noči na torek bo v vzhodni Sloveniji še možna kakšna nevihta. V torek bo sprva lahko nekaj več oblačnosti, nato se bo zjasnilo. V hribovitih krajih popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodni veter. V sredo bo večinoma jasno. Vse bolj vroče bo.