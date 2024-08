Po silovitih poplavah, nalivih in ujmah 4. avgusta lani je na Prevaljah na Koroškem nastala fotografija, ki je obšla Slovenijo in svet (naš fotograf Dejan Javornik je prav za to fotografijo dobil tudi nagrado): objeti Katka Fužir in hči Gabriela gledata v svojo porušeno družinsko hišo, ki se je sesula v reko Mežo. Na drugi strani reke je ob vrtni lopi ostal drugi del družine: oče Henrik Fužir in sin Miran Fužir. Obiskali smo jih leto dni po dogodkih, ki so jim uničili dom in razselili več generacij Fužirjevih. Nič ni užitno Ob vrtni lopi je družinska miza, ob kateri sedijo Miran, Henrik, ki ...