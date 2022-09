Po prometni nesreči Jožetu zgorel še dom, preživlja se z 200 evri invalidnine

»Že dan po požaru, ko mi je bilo jasno, da mi je ogenj uničil prav vse, sem spoznal, da sem kljub temu najbogatejši človek na svetu. In to zato, ker so takoj stopili skupaj ljudje, da so mi pomagali. Saj veste, kaj pravi star pregovor, da je najbogatejši tisti, ki ima veliko prijateljev,« je misli strnil Jože Klančar s Kuzarjevega Kala pri Novem mestu, ki je pred dnevi prišel v Novo mesto, saj so tam tenisači združili moči prav zanj.

Skupaj z mestno občino Novo mesto in Teniškim klubom Portovald so pripravili že tradicionalni 12. dobrodelni županov teniški turnir z jasnim ciljem: zbrati denar za nakup bivalnega zabojnika za Jožeta, ki je v torek, 26. julija letos, v nekaj minutah ostal brez vsega. A kaj premoženje! Za las je šlo, da si je rešil življenje, tako hudo je bilo.

Uničeni vsi spomini

»Škoda je bila res ogromna. Vse je zgorelo. Tudi vsi spomini. Vse, kar mi je ostalo, je slika očeta in mame na nagrobni plošči na pokopališču,« pripomni Dolenjec. Njegova domačija je bila nekdaj znana daleč naokoli, saj je bil še pred leti tu kmečki turizem, okrepčevalnica Kmečki hram. Avtobusi turistov so prihajali k njim, laufalo je dobro, dokler ni Jože doživel prometne nesreče, za katero ni bil sam kriv. Precej je bil polomljen, štiri leta je bil na bolniški, zdaj dobiva 213 evrov invalidnine, to so vsi njegovi prihodki. »Objekt je bil velik 700 kvadratnih metrov. Vse je uničeno, tudi delavnica in avto. Prav zaradi avtomobila, ki je bil parkiran v garaži, naj bi se vse vžgalo,« je pojasnil Jože, ki je prejšnji mesec dopolnil 65 let.

Ampak v soboto je bil Jože dobre volje, tudi zato, ker so ga obkrožali ljudje, ki mu zadnji mesec in pol stojijo ob strani, na primer Marjana Meznarčič, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Prečna, predsednica Območnega združenja RKS Novo mesto Vesna Dular, pa župan občine Gregor Macedoni, ki je takoj po požaru stopil v akcijo za pomoč Jožetu.

Slednji pove, da je njegova tragedija res združila ljudi, ki so mu želeli pomagati, od krajevne skupnosti Prečna in predsednika Maria Krapeža, pomagali so mu gasilci, ribiči, lovci, pohodniki, sosedje, domači … Res številni so pomagali, in ko našteva, se boji, da bi koga izpustil. Tu z veliko spoštovanja govori tudi o svojih hčerkah z družinami. »Ravno zdaj so mi kupili drug avto. Tako so vsi ustrežljivi. Kar preveč. Delajo z mano kot z majhnim otrokom,« se prešerno nasmeji sogovornik.

A ko se Jože spomni na tisti usodni torek, se znova zamisli. »Takrat se mi je res vse na glavo obrnilo. V trenutku. Tudi tisti dan sem zgodaj vstal, kot vedno. Šel sem na vrt, si pripravil zajtrk. Pa do sosedov sem šel. A ker se nisem počutil dobro, sem okoli pol devetih dopoldne legel in zaspal. Ne za dolgo. Ko sem odprl oči, je bilo vse črno, zakajeno, v prsih me je žgalo in tiščalo. Zavedel sem se, da je vseokoli mene dim. Pozneje so mi povedali, da ne bi bil več med živimi, če bi bil še 20 sekund notri. V tistem sem še zbral toliko moči, da sem se nekako zvalil po stopnicah in na vrt,« se je spominjal.

Ogenj je v trenutku zajel poslopje, ki je bilo deloma zidano, deloma leseno, rdeči petelin se je videl daleč naokoli. In požiral je vse, kar je Jože desetletja ustvaril z odrekanjem. Z ognjenimi zublji so se borili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto ter prostovoljni gasilci PGD Prečna, Kamence, Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Otočec in Vavta vas. Niso le gasili, še kako so pomagali tudi po požaru, ko je bilo treba čistiti požarišče.

Dražili dresa Pogija in Gogija

Športniki in ljudje dobre volje so torej znova združili moči, cilj pa je bil jasen: Jožetu je treba priskrbeti bivalni zabojnik, ki ga je mestna občina skupaj z OZRKS Novo mesto že naročila pri Remu v Trebnjem, kjer so dali tudi konkreten popust.

Skoraj 30 tenisačev in tenisačic se je pomerilo med sabo, nad tem, da je na igriščih ob Krki vse potekalo tako, kot mora, je bdel starosta dolenjskega tenisa Jiri Volt, po izločilnih bojih pa sta na koncu prehodni pokal dvignila Vojko Sečen in Slavica Srebrnjak. Idejni projekt za izjemno dovršen in vsebinsko dodelan pokal, ki ima obliko novomeške situle, je izdelala novomeška slikarka, kiparka in oblikovalka Jožica Škof, po njem pa ga je iz posebne kamnite keramike ročno ustvarila oblikovalka unikatne keramike Polona Zajc iz Mengša.

Denar so zbrali tudi s pomočjo bogatega srečelova in z dražbo dveh podpisanih dresov – kolesarskega asa Tadeja Pogačarja z Dirke po Sloveniji in košarkarske legende Gorana Dragića z zlatega Eurobasketa 2017. Prispevala sta ju Bogdan Fink iz Kolesarskega kluba Adria in Gregor Krušič, direktor Teniške zveze Slovenije.

Ne glede na rezultat sta v soboto štela dobra volja in plemenit cilj, končni izkupiček je bil 8135 evrov, denar pa bo omogočil Jožetu začasen dom na njegovi zemlji.