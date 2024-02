Po odstranitvi želodca napačnemu: Barsos ni obvestil Ministrstva v zapovedanem roku

»Gospod je v hudem šoku in zelo trpi. Življenje se mu je popolnoma obrnilo na glavo.« Tako je odvetnik Rok Petrič opisal stanje svojega klienta, ki so mu zaradi napake, storjene v Medicinskem centru Barsos (MCB), po pomoti odrezali zdrav želodec. Gospod, ki ni star še niti 50 let, je bil pred operativnim posegom vitalen in aktiven, zdaj pa bo vsakodnevno soočen z veliko omejitvami. »Njegovo življenje ne bo več tako, kot je bilo pred operacijo,« pravi odvetnik bolnika, ki se javno ne želi izpostavljati.

Kot smo že poročali, so na onkološkem inštitutu operirali bolnika, ki naj bi imel raka na želodcu, in mu želodec tudi odstranili. Pozneje se je izkazalo, da se je zgodila huda napaka, saj so želodec zaradi zamenjave odvzetih vzorcev v Barsosu odstranili zdravemu pacientu. Petrič je prepričan, da v celotnem postopku zamenjave vzorca tkiva nikakor ni šlo za naključje, ampak za opustitev dolžnega skrbnega ravnanja. Zato tudi pričakuje, da bosta s klientom, ko se bo ugotavljalo, kje je bila ta napaka storjena in kaj jo je povzročilo, o vsem skupaj sproti obveščena.

Rok Petrič pravi, da se je njegovemu klientu življenje obrnilo na glavo. FOTO: Blaž Samec

5. 1. 2024 Patologi gastroenterologa obvestijo, da v želodcu ni rakavih celic. 8. 1. 2024 O tem obveščen MCB, ki dva dni kasneje prosi za vnovično analizo. 1. 2. 2024 Dobijo potrditev, da je prišlo do zamenjave vzorcev dveh pacientov.

Kje je bila napaka storjena in kaj jo je povzročilo?

Direktorica MCB Urša Murn je v petek povedala, da odgovora na ta vprašanja žal še nimajo. So pa od onkološkega inštituta že v začetku januarja prejeli informacijo, da pri pregledu odstranjenega tkiva bolnika niso našli rakavih celic. In zakaj so šele po dveh tednih in ne v roku dveh dni, kot veleva protokol, o vsem skupaj obvestili ministrstvo za zdravje?

Na MCB odgovarjajo, da so od samega začetka v prvi vrsti posvetili pozornost temu, da raziščejo, kaj se je zgodilo, da preverijo njihove postopke in zagotovijo identifikacijo vzorcev. »Ko smo 1. februarja 2024 dobili potrditev s strani Inštituta za patologijo, da je najverjetneje prišlo do zamenjave vzorcev, smo najprej želeli obvestiti pacienta. V 30-letni zgodovini obstoja Barsosa do tovrstne situacije še ni prišlo, zato nismo bili dovolj podrobno seznanjeni s pravilnim protokolom, posledično pa smo prijavo dogodka na Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu podali s časovnim zamikom.« Z ministrstva za zdravje so medtem že sporočili, da bodo odredili strokovni nadzor.