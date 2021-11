Po oddaji žalila Ksenijo Benedetti, ona pa ji odgovarja takole (FOTO)

V četrtkovi oddaji je nastopila tudi nekdanja prva dama protokola Republike Slovenije Ksenija Benedetti, ki je med drugim izrazila obžalovanje, da je slovenska družba med epidemijo popolnoma razklana, ko pa sicer znamo stopiti skupaj. »Vsak bi moral sprejeti svojo odgovornost, namesto da se kaže s prstom, kdo je kriv.«

Uredništvo 24ur je med oddajo na twitterju zapisalo, da je imela Benedettijeva čast spoznati velike voditelje številnih držav, ki so bili nad Slovenijo pozitivno presenečeni. Izpostavili so tudi njeno izjavo: »Skozi vsa ta leta pa sem opazila tudi, kako se je zaupanje v politiko in politike ter spoštovanje do ljudi, ki vodijo našo državo, nižalo.« Na tvit je odgovorila tudi plesalka in nekdanja voditeljica Barbara Drnač, ki si je privoščila nizkotno opazko na račun Benedettijeve. »In skozi leta smo opazili tudi blef Benedettijeve in seveda kilograme, ki se iz leta v leto višajo.«

Opazke na račun Benedettijeve. FOTO: Twitter

»Ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto kilogrami«

Kaj pa na vse to meni Benedettijeva? Kot nam je dejala po telefonu, se s takimi zadevami že nekaj časa ne ukvarja več. »Ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto kilogrami. Če bi bila jaz suha, bi jo pa motila obleka, frizura ali barva oči.« Pravi še, da s svojimi kilogrami sicer nima nobenih težav. Prepričana je, da »nivo komunikacije pove največ o tistem, ki komentira in nič o tistem, ki ga komentira«.

Benedettijevo pa vendarle preseneča, od kod takšno zanimanje Drnačeve zanjo, saj poudarja, da se to ni zgodilo prvič. »Ampak temu se lahko samo nasmejim.«