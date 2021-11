Fafangel bi po oddaji tudi odstopil, Čeferin opozoril na žaljenje ljudi

Epidemija covida-19 s socialnega, zdravstvenega, ekonomskega in družbenega vidika je bila tema oddaje Skupaj naprej, ki sta jo prvič v zgodovini skupaj pripravila RTV Slovenija in POP TV. Gostje so bili epidemiolog Mario Fafangel, antropolog dr. Dan Podjed, filozofinja Alenka Zupančič in dolgoletna vodja protokola Ksenija Benedetti, pravnik in predsednik Uefe Aleksander Čeferin in ekonomist dr. Mojmir Mrak.

Fafangel, vodja centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem institutu za javno zdravje, se je čutil soodgovornega za to, da je Slovenija svetovni rekorder po okužbah in je dejal, da to čuti kot poraz. »Pozabili smo na skupne napore in se razklali in se sovražimo, cepljeni necepljene in obratno. To ni dobro. Potrebujemo družbeni reset. Če bi kar koli pomagalo, da po oddaji odstopim, odstopim,« je dejal. Pravnik Čeferin je opozoril, da je treba ljudi animirati, tako kot v športu: »Z ljudmi se je treba pogovarjati in se nehati zmerjati, žaliti, kar je pri nas postal nacionalni šport.« Dolgoletna vodja protokola Benedetti je prepričana, da bi morala država za komuniciranje o virusu, epidemiji, ukrepih imeti enega govorca, ki ne bi bil politik, temveč strokovnjak, ki bi mu ljudje zaupali. Ekonomist Mrak je ob tem opozoril, da je Slovenija javni dolg močno povečala - iz približno 25 milijard na okoli 40 milijard.

Ob tem so sogovorniki poudarjali, da ljudje izgubljamo stik med seboj, da pozabljamo, kako pomemben je fizičen dotik ter kako pomembna je medsebojna solidarnost. »Mi smo očitno izjemno sprti med sabo, mislim, da ni razlog le covid, temveč se stvari že nekaj časa kopičijo. Komuniciranje pa je po mojem mnenju napačno že od samega začetka. Ljudje smo bitja, ki želimo upanje, ljudje smo bitja, ki želimo rešitev,« je Čeferin opazil bistveno razliko med drugimi državami po svetu in Slovenijo, kjer je po njegovem občutku prisotne več jeze in nervoze. »Ljudje smo na dveh bregovih, do teh položajev smo prišli na podlagi emocij. Cepljenje je rešitev, prav tako ukrepi, ki so enako, kot so bili na začetku. Pojdimo nazaj na osnove,« je bil jasen Fafangel. »Zašli smo zelo globoko in nekaterih stvari ne razumem. Solidarno smo brez težav vsi zbirali denar za fantka, ki je potreboval operacijo. Pri covidu, cepljenju, PCT-pogoju pa smo popolnoma razklani. Vsak bi moral sprejeti svojo odgovornost, ne pa da se kaže s prstom, kdo je kriv. Zelo slabi smo pri prilagoditvi situaciji, ker življenje ni takšno kot prej in tudi verjetno kmalu še ne bo,« je dodala Benedertijeva.