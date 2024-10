Ko v torkovi noči štajerskega neba še ni umivala zora, že so se osmoljenci ponedeljkovega neuspešnega čakanja na osebnega zdravnika v Slovenski Bistrici zbirali 13 kilometrov stran, pred zdravstvenim domom (ZD) v Poljčanah. Tam je namreč včeraj začela vpisovati paciente nova zdravnica iz Maribora. Prvi je bil na prizorišču upokojenec Stanko iz bližnjega kraja Laporje, ki je v ponedeljek v vrsto pred bistriškim zdravstvenim domom prišel tri četrt na osmo zjutraj, okoli poldneva pa izvedel, da je izvisel. In to ne sam: »Oba z ženo sva ostala brez.« 2 specialista sta paciente vpisovala včeraj. ...