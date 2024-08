Po maši nekateri še na Veliki Zvoh (FOTO)

Minuli konec tedna so na Krvavcu pripravili žegnanje oziroma semenj, ki se je začel s tradicionalno žegnanjsko mašo pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne. Daroval jo je cerkljanski župnijski upravitelj Martin Leban, bogoslužje pa so popestrili pevci cerkljanskega mešanega cerkvenega zbora pod vodstvom prof. Damijana Močnika.

95 let je minilo od blagoslova.

Maše se je kljub slabi vremenski napovedi udeležilo okoli 150 ljudi; s traktorjem so se tako k bogoslužju pripeljali mladi iz Zvirč pri Tržiču, a mnogi se niso podali na semenj na Krvavec. Kapelica je najviše stoječ bogoslužni objekt na Cerkljanskem, stoji na nadmorski višini 1692 metrov, letos je minilo 95 let od blagoslova.

Zadišalo je tudi po sveže ocvrtih krofih.

Nekaj pohodnikov je pustilo avtomobile na parkirišču planine Jezerca in se peš podalo do kapelice, pa tudi z zgornje postaje krožnokabinske žičnice na Gospincu na Krvavcu so šli. Krvavec je na semanji dan obiskalo več kot 500 ljudi. Nekaj pohodnikov je pot nadaljevalo do njegove najvišje točke, Velikega Zvoha (1971 metrov), ob vrnitvi pa so se ustavili na kateri od planšarij ali v gostinskem lokalu.

Še vedno se pase živina

Poleti na Krvavec vabijo prijazne temperature, odlična hrana in raj za družine, največ obiskovalcev v poletni sezoni pa je avgusta. Na paši na Krvavcu se bo do malega šmarna, 8. septembra, paslo okoli 400 glav živine. Vse mleko, ki ga na Krvavcu namolzejo, ponudijo obiskovalcem, v planšarijah so jim na voljo tudi kislo mleko, skuta, sirovi štruklji, pehtranova potica, ajdovi žganci, enolončnice, masovnik, čaj iz krvavških zelišč in druge dobrote.

K maši na Krvavec so se s traktorjem pripeljali mladi iz Zvirč pri Tržiču. FOTOGRAFIJE: Franci Belšak

Bogoslužje so popestrili pevci mešanega cerkvenega zbora iz Cerkelj pod vodstvom prof. Damijana Močnika.

Sveto mašo je daroval cerkljanski župnijski upravitelj Martin Leban.

Ob blagoslovu Doma na Krvavcu 1925. so mnogi izrazili željo, da bi v bližini postavili še kapelo. Aljažev klub iz Ljubljane jo je zgradil po načrtih Jožeta Plečnika, 18. avgusta 1929 pa jo je pred veliko množico zbranih in v navzočnosti arhitekta blagoslovil ljubljanski škof Gregorij Rožman. Prvih deset let je imela status zasebne kapele, od leta 1939 pa pripada cerkljanski fari. Kapelica je najvišje stoječe Plečnikovo delo. Arhitekt je pri izvedbi oziroma gradnji ves čas sodeloval in gradnjo skrbno nadzoroval. Kapelo so gradili dve leti, večinoma s sredstvi, zbranimi prek Slovenskega planinskega društva.

Po končani maši je bilo veselo na planšarijah Pr' Sončku, Pr' Florjan in Pr' Viženčarju, zadišalo je tudi po sveže ocvrtih krofih.