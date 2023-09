Po dragi službeni poti ministrice in štirih uradnic se je oglasila Ksenija Benedetti

Sredi julija je bil v New Yorku Visoki politični forum o trajnostnem razvoju, ki so se ga udeležile ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in še štiri uradnice, je poročala TV Slovenija.

V New York so poleg ministrice odpotovale še vodja direktorata za javno upravo Mateja Mahkovec, iz ministričinega kabineta nekdanja novinarka in strokovnjakinja za odnose z javnostmi v Šarčevi vladi Nika Benedik, namestnica generalnega sekretarja in nekdanja poslanka več strank Maja Dimitrovski ter Simona Hočevar, vodja sektorja za analize in razvojno načrtovanje.

Po izračunih TV Slovenija je davkoplačevalce 15-dnevna pot v New York, na sicer desetdnevni forum, stala več kot 33.000 evrov. Potovalni stroški so znašali 13.412 evrov, stroški hotelskih nastanitev 16.589 evrov, stroški dnevnic udeleženk foruma pa 3000 evrov, je poročala televizija.

Na ministrstvu so za televizijo dejali, da so ravnali varčno, saj je imela delegacija možnost leteti v poslovnem razredu, prenočevale pa so v le trizvezdičnem hotelu, a po drugi strani se postavlja vprašanje, zakaj je morala v Ameriko odpotovati petčlanska zasedba, če pa so bile uslužbenke zgolj slušateljice in je bila udeležba mogoča tudi prek videopovezave.

Kritični do odločitve ministrstva

Ker je šlo za forum o trajnostnem razvoju, bi z manjšim številom poti v New York ne le zmanjšali stroške, temveč tudi ogljični vtis. S kritiko se je odzvala tudi nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti, ki je na facebooku zapisala: »Pet ljudi v delegaciji ministrstva je za tako pot in ta dogodek preveč. Ministrica in še ena oseba bi bilo primerno. Toliko bolj, če so bile samo poslušalke. 'Zakaj? Ker lahko!' preveč hitro zleze v glave odločevalcev. Levih, srednjih, desnih,« meni Benedettijeva.