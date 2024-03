Po Delovni akciji jokali še gledalci: mama odšla, oče ostal sam z otrokoma

Ste spremljali oddajo Delovna akcija? Tokrat so pomagali družini, ki živi v res neprimernih razmerah. Oče sam skrbi za dva najstniška otroka, ki ju je mati zapustila. Živijo pa v propadajoči hiši, kjer niso imeli niti vode.

Tričlanska družina Potrč živi v Negovi na Štajerskem. Oče Kristjan s svojo plačo skrbi za 18-letno hčerko Andrejo in 13-letnega sina Nika. V hiši, ki ne izpolnjuje osnovnih bivalnih standardov, pa živita še stara starša.

Že na prvih posnetkih hiše je bilo videti, da ta res potrebuje temeljito obnovo. Dotrajane stene imajo razpoke, okna in vrata so stara, v hišo ni bilo speljane vode. Velik problem pa je predstavljala tudi električna napeljava. Sin je priznal, da spi v postelji skupaj z očetom, saj je v njegovi sobi električna napeljava nezaključena in kot taka izredno nevarna. Elektrika pa jim je nevarnost povzročala tudi v kopalnici, kjer so imeli električno omarico, kar je bilo smrtno nevarno.

Kopalnica je bila smrtno nevarna. FOTO: POP TV/printscreen

Vse je bila posledica krutih življenjskih okoliščin

Da je bil hiša tako slabo vzdrževana, je posledica več življenjskih okoliščin, v katerih se je znašel Kristijan Potrč. Z nekdanjo partnerko sta imela burno razmerje, polno prepirov, pri katerih je večkrat posredovala tudi policija. Vse to je bilo preveč za partnerko, ki je Kristjana in otroka zapustila. Kristjan se je znašel v veliki stiski, ki je ni zmogel sam rešiti, poskušal je narediti samomor. Njegovo namero je uspela preprečiti hči Andreja, ki ga je našla in ga do prihoda reševalcev ohranjala pri življenju. Po odhodu partnerke je Andreja prevzela veliko gospodinjskih opravil in zdaj družino tudi prijavila na delovno akcijo.

»Ta družina si je pa res zaslužila ... So tudi meni tekle solze, ne samo njim,« se je glasil zapis ene izmed gledalk na družabnih omrežjih.

Upamo, da bo odslej nekoliko lažje živeti v hiši, ki so jim jo obnovili in bo to pomenilo upanje za lepšo prihodnost vseh.