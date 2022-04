Po burnem soočenju na RTV završalo: To je bila grozljivka

Takšnega soočenja, kot smo ga lahko v četrtek spremljali na TV Slovenija, verjetno Slovenci ne pomnimo. V studiu je prišlo do številnih incidentov, proti koncu oddaje pa je šest gostov studio protestno zapustilo. Prvi je odšel Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je dejal, da ne more biti več v takšnem »kažinu«. O vsebini skorajda ni bilo govora, nekateri gostje pa so voditelju Igorju Pirkoviču očitali neuravnoteženo vodenje soočenja.

Na družbenih odzivih so se med in po oddaji pojavili številni odzivi, med drugim so se oglasili tudi znani novinarji in voditelji. »A potem je zdaj jasno, kako pomembni so dobri voditelji/voditeljice?« je na Twitterju zapisala Suzana Lovec. Jože Možina pa je prepričan, da so KULovci namenoma ustvarili izredne razmere v studiu: »Očitno dogovorjeno in insceirano ustvarjanje izrednih razmer na vol.soočenju s strani strank KUL je v resnici ogabna politična zloraba javne RTV in politični pritisk nanjo,« je zapisal in Pirkoviču sporočil, naj se drži.

Nataša Markovič je vodstvo in »nastavljene urednike in novinarje« pozvala k odstopu.

Eugenija Carl je na Facebooku zapisala, da to ni bila politična oddaja, temveč grozljivka.