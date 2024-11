Plužne enote so pripravljene. Bodo parkirana vozila povzročila kaos?

Z današnjim dnem se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona in tudi v Mariboru bodo enote zimske službe do sredine marca v stalni pripravljenosti. Po besedah predstavnika občine Andraža Mlakerja imajo ustrezne zaloge soli in peska.

Za zimsko vzdrževanje je na območju Mestne občine Maribor pooblaščeno javno komunalno podjetje Nigrad iz Skupine Javnega holdinga Maribor, ki izvaja dela skupaj s kooperanti in podizvajalci.

»Preverili smo vso mehanizacijo, postavili količke za zimsko službo, preverili prometno signalizacijo in zaloge posipnega materiala. Trenutno imamo na zalogi 1081 ton soli, okoli 600 kubičnih metrov posipnega peska in okoli 200 kubičnih metrov mešanega agregata,« je po današnjem sestanku štaba zimske službe povedal vodja zimske službe v Nigradu Matjaž Kerbler.

Tudi letos imajo na voljo 80 plužnih enot in 150 ljudi, vključno s kooperanti. V izvajanje zimske službe so vključeni tudi drugi zaposleni na Nigradu, ki sodelujejo pri ročnem čiščenju cest in pločnikov.

Posip takoj, ko začne snežiti

Kerbler je poudaril, da začnejo s preventivnim posipom takoj, ko začne snežiti, s pluženjem pa, ko na glavnih cestah zapade od pet do deset centimetrov snega oziroma na ostalih cestah 15 centimetrov snega. Najprej se lotijo glavnih in zbirnih cest, ki jih imajo v občini nekaj več kot 200 kilometrov, nato lokalnih in strmih cest, nazadnje pa javnih poti in krajevnih cest. »Za to tretjo kategorijo je po zakonodaji predvideno, da se očisti v roku 48 ur, a Nigrad se trudi, da so tudi te ceste čim prej prevozne,« je dejal vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker.

»Za aktualno zimsko sezono imamo v proračunu na voljo 1,7 milijona evrov, kar je nekoliko več kot lani. Realizacija v lanskem letu je znašala 1,56 milijona evrov. Če bo snežnih padavin več, bomo zagotovili dodatna sredstva. Pri nas je vsekakor interes, da zagotavljamo res nemoteno odvijanje zimske službe,« je dodal. Kot je dejal, so kljub milim zimam stroški za zimsko službo visoki, saj je več dela s posipavanjem.

Pomočnik načelnika Postaje prometne policije Maribor Vojko Cigan je pozval voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil. »Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila,« je spomnil.

Snega ne smejo metati na javne prometne površine

Nadzor nad izvajanjem zimske službe opravlja Medobčinska inšpekcija, ki deluje znotraj Skupne občinske uprave Maribor. Vodja te inšpekcije Nina Majcenovič Mikl je opozorila, da morajo lastniki nepremičnin pravočasno odstraniti ledene sveče z objektov ob občinski cesti, snega pa ne smejo metati na javne prometne površine. Kršitelju, ki je fizična oseba, lahko inšpektor izreče globo v višini 200 evrov.

Nigrad in občina velikokrat prejemata zahteve občanov po čiščenju njihovih dovoznih poti, a pojasnjujeta, da morajo za to poskrbeti občani sami. Mariborčane tudi prosita, da svoja vozila v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo z javnih površin in tako enotam zimske službe omogočijo delo. Pluženje v ožjih ulicah namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat ni izvedljivo. Veliko težavo predstavljajo tudi nepravilno parkirana in neregistrirana odslužena vozila na izpostavljenih točkah.