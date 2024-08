Ples ob drogu za otroke?! Dr. Petra Zaletel: »Pod določenimi pogoji«

Bralka Tina nam je posredovala nenavaden oglas za delo, ki ga je našla na študentskem servisu, in sicer podjetje na območju Ljubljane išče trenerje oz. trenerke za poučevanje plesa ob drogu za otroke. Športna disciplina, ki jo veliko ljudi še vedno povezuje z erotiko, je že nekaj let prisotna v javnosti kot dinamična oblika telesne aktivnosti – povečuje moč, gibljivost, koordinacijo in drugo.

Oglas, ki ga je na študentskem servisu opazila bralka. FOTO: Bralka Tina

»Zagotovo gre za diskutabilno tematiko, ki bo pognala različne vrste občutkov – od strinjanja do obsojanja. Tudi sama sem na prvo žogo podlegla predsodkom, ki jih imamo do droga in plesa na njem; sem pa ga tudi že preizkusila in kljub svoji športni naravi moram reči, da to sploh ni lahko! Naslednji dan sem občutila telo kot po najbolj intenzivnem treningu iz mladosti, ko sem plesala še akrobatski rokenrol,« je za Slovenske novice povedala dr. Petra Zaletel, nosilka predmeta Ples na ljubljanski fakulteti za šport.

Meni, da je to primerna vadba tudi za otroke, a pod določenimi pogoji: »Če je vadbena enota plesa ob drogu za otroke zastavljena v smislu športne vadbe, ki vpliva na povečanje moči, koordinacije in gibljivosti, potem je moj odgovor – kot mame treh otrok na eni strani in kot športne in plesne strokovnjakinje, trenerke plesa in doktorice kinezioloških znanosti na drugi – zagotovo DA,« je neomajna.

Moč vseh mišic telesa

Pravi, da se s plezanjem po drogu, visenjem, vrtenjem – že s tem, da svojo težo zadržimo na drogu – razvija moč rok in ramenskega obroča, z nekaterimi elementi pa tudi moč upogibalk trupa. Z enostavnimi sestavami oziroma koreografijami izboljšujemo vzdržljivost in moč vseh mišic telesa.

»Če otroci dojamejo drog kot sredstvo športne rekreacije, s katerim se na zabaven in njim prijeten način naučijo novih veščin, potem ne vidim razloga, da bi jim s tem spodbujali seksualizacijo.«

»Učenje novih elementov ob in na drogu pozitivno vpliva tudi na razvoj koordinacije. Ob glasbi, kot močnem dejavniku motivacije za vadbo, pa se razvija tudi koordinacija v ritmu,« dodaja. »Mnogo elementov na drogu zahteva veliko mero gibljivosti (ki z leti pada, prav tako raziskave kažejo, da gibljivost pri otrocih močno upada v primerjavi z rezultati preteklih desetletij), da se gibanja gledalcem zdijo lahkotna, lepa oziroma estetska.«

Tudi latinskoameriški plesi so zapeljivi

Dr. Petra Zaletel, fakulteta za šport. FOTO: Press Release

Nekatere vseeno skrbi, da bi lahko ples ob drogu spodbujal seksualizacijo otrok zaradi stigme, ki se je oprijela tega športa. »Če otroci dojamejo drog kot sredstvo športne rekreacije, s katerim se na zabaven in njim prijeten način naučijo novih veščin, potem ne vidim razloga, da bi jim s tem spodbujali seksualizacijo. Tudi latinskoameriški plesi – na primer rumba in ča-ča – imajo v svoji naravi moč zapeljevanja, bočne akcije in lepote gibanja, pa jih plešejo otroci od malih nog in nihče ne pomisli, da bi jih zaradi njihove narave prepovedali,« pojasnjuje profesorica.

»Prav tako bi potem lahko trdili za gimnastiko in ritmiko, da spodbujata seksualizacijo z lovljenjem kijev, obroča in žoge med nogama, pa ju vsi jemljemo za zahtevni športni disciplini,« dodaja.

Drog že dolgo ni namenjen samo ženskam. To dokazuje tudi Florent Medina, ki to disciplino poučuje. FOTO: Benoit Tessier Reuters

»Seveda pa se strinjam, da bi lahko določeni elementi, ki se jih tudi lahko uporablja v plesu na drogu, lahko bili bolj vprašljivi in bolj erotično naravnani – tukaj mislim na različna valovita gibanja s telesom ob drogu, ki ponazarjajo spolno akcijo. Vendar sem kot plesna strokovnjakinja prepričana, da strokovno usposobljeni kadri v plesu točno poznajo ločnico med »zdravo« športno rekreacijo in različnimi oblikami erotičnih koreografskih vložkov, ki so namenjeni drugemu občinstvu, ne otrokom. Teh v večini plesnih šol tudi ne spodbujajo,« pravi.

Razlike so vedno večje

Strokovnjakinja opozarja, da se v današnjem, sedečem načinu življenja porajajo vedno večje razlike med tistimi s treniranimi telesi in tistimi, ki so pristaši nezdrave prehrane in se premalo gibljejo.

Težave s težo in debelostjo naraščajo v večini držav EU, po ocenah pa je bilo leta 2019 pretežkih 52,7 % odraslih prebivalcev EU (starih 18 let in več), poroča Eurostat.

»Velikokrat slednji ne poznajo užitka in ugodja, ki ga bolj športni doživljamo po opravljeni športni aktivnosti, treningu; če pa je to še na bolj zabaven način – na primer v športnih igrah, aktivnostih ob glasbi – plesu, akrobatiki, drvenju s kolesi po gozdnih poteh, in podobno, potem še toliko bolje,« je prepričana Zaletel. Meni, da so otroci najprimernejša populacija, pri kateri je vredno spodbujati ljubezen do športa, »saj je to zanje najboljša popotnica za življenje«.

