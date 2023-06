Število obiskovalcev naših gora strmo narašča in tako padajo tudi rekordi v številu nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so na novinarski konferenci pri Planinskem domu na Jančah opozorili, da se je dolinsko hitro življenje žal prestavilo v gore. A te ne dovolijo napak in norenja, zato sta pomembni ustrezna priprava in skrb za varnost. Deluje tudi brez signalaAplikacija maPZS je brezplačna in si jo lahko prenesete s spletne strani mapzs.pzs.si, in ne s tako imenovane trgovine aplikacij. Deluje na vseh osebnih računalnikih z najpogostejšimi brskalniki in na pametnih telefonih z operacijs...