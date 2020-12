Pivčeva pri Rosviti: Preroško sem to napovedala

»Preroško sem to napovedala«

V stranki Desus so se bolj ali manj zavili v molk sredi ugibanj, ali ima novi stari predsednik strankeres podporo vseh svojih poslancev z izjemo. Ta je v zadnjih dneh večkrat povedal nekaj krepkih o povratniku na slovenski politični parket, ki zdaj zbira 46 glasov, da bi ga izvolili za mandatarja za sestavo vlade, ki bi zamenjala trenutno vlado. Ker nihče izmed vidnih članov stranke upokojencev ni želel priti v Odmeve na RTV Slovenija, je voditeljicapovabilaNekdanja predsednica Desusa in kmetijska ministrica, ki se je morala s položaja posloviti po tem, ko so ji zaradi več afer hrbet obrnili njeni lastni poslanci, hkrati pa ji očitali, da ni dovolj sodelovala z njimi, se je pohvalila, da je v času njenega vodenja stranke od januarja do oktobra letos stranka »letvico vsebinskega dela postavila visoko, da se izpolni čim več zahtev, ki smo jih vnesli v koalicijsko pogodbo. Večino zahtev smo izvedli.« Zatrdila je, da je bila stranka dokaj enotna, da so koalicijsko pogodbo uspešno izvajali, da pa so opozarjali na zadeve, ki so se jim v koaliciji zdele problematične. »Zdaj se malo ukvarjajo z vsebino, ampak se politično kupčka. V težkem času za Slovenijo vsebina postaja stranskega pomena,« je ocenila in dodala, da jo žalosti, da postaja pomembno le to, ali smo rdeče ali črne barve.Pivčeva je januarja tudi ob podporiprepričljivo porazila Erjavca v boju za vodenje stranke. V nadaljevanju sta se z Gantarjem razšla, ta je nato ponovno podprl Erjavca za vodenje stranke. Pivčevi so hrbet obrnili tudi Desusovi poslanci, med katerimi pa, kot je slišati, ni vse najbolj gladko niti v odnosu z Erjavcem. »To me niti ne preseneča. Ves čas sem napovedovala takšen razplet. Večkrat sem preroško napovedala točno takšen scenarij. Tudi poslanska skupina je bila pri tem nekoliko zavedena. Ves čas se je govorilo, da bo poslanska skupina ostala v koaliciji, da pa z Erjavcem prihaja neko drugačno vodenje, izkušen politik. Mislim, da je bila poslanska skupina pretentana, da je bil namen vrnitve Erjavca neke druge narave. Govorila sem, da ima Erjavec druge namene kot biti le predsednik stranke. To se je dva dni po njegovem prihodu tudi uresničilo,« je komentirala Pivčeva, od katere mnogi pričakujejo ustanovitev nove stranke.Pivčeva je dejala še, da je bil Desus ustanovljen kot neideološka stranka, ki naj bi skrbela za potrebe določene skupine ljudi, in se je zato zavezala, da bo lahko sodelovala v vsaki vladi. »Obžalujem, da se zdaj stranka ukvarja s tem, kakšne ideološke zadeve se odpirajo v vladi. Obžalujem, da se stranko označuje za levo, da se ne ukvarja več z vsebino, ampak z ideološkimi vprašanji,« je še dodala.