Pisanice kot simbol prijateljstva in miru (FOTO)

Pisanka iz srca od sobote razveseli vse, ki se sprehodijo skozi šentjurski Zgornji trg. Visoka je slab meter, občanom pa sta jo podarila Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur in občina Šentjur v sodelovanju s Koprivniško-Križevniško županijo in tamkajšnjo turistično zvezo. Gre za projekt, ki ga je likovno društvo kovalo dobrih šest let.

Tudi iz gosjega jajca

»Letos lahko rečemo, da nam je po vseh teh letih uspelo, da smo lahko pisanico miru in prijateljstva končno postavili na ogled vsem. Pri nas, v Sloveniji, in sicer v Šentjurju, je to že tretje jajce, medtem ko te pisanice krasijo že številna druga mesta po svetu. Leta 2010 pa je bila ena pisanica izročena tudi papežu v Rimu. Izročil mu jo je ravno avtor, ki jo je poslikal, to je Josip Gregurič, ki sodeluje tudi pri tem projektu,« je povedala predsednica DLU Rifnik Mojca Sivka. Minulo soboto so pisanko, ki je edinstven projekt, ki ga je Turistična zveza Koprivniško-Križevske županije ustvarila in tudi zaščitila, sklicujoč se na tradicijo in naivno umetnost, postavili tudi na ploščadi pred cerkvijo v Šentjurju. Zatem pa so v prostorih galerije Zgornji trg odprli še fotografsko razstavo, na kateri so na ogled tudi poslikani pirhi mednarodne razstave Slovenije in Hrvaške.

Pirh sta s Hrvaške v Šentjur varno pripeljala Tone Kovič (PGD Šentjur) in Martin Čater. FOTO: Tomaž Kolar

Tako lepa je pisanica, ki krasi šentjurski Zgornji trg. FOTO: Tone Kukovič

Razstava še drugih pirhov je v galeriji Zgornji trg. FOTO: Tone Kukovič

»Pirhi so iz različnih materialov, leseni, iz stiropora, plastike, vezeni ... En pirh pa je celo iz gosjega jajca,« pove Martin Čater, član DLU Rifnik, ki je skupaj s Tonetom Kovičem iz PGD Šentjur poskrbel, da so pirh iz Hlebin na Hrvaškem, kjer sta ga poslikala mojstra Josip Gregurič in Stjepan Pongrac, varno pripeljala v Šentjur.

Najdemo jih tudi v New Yorku, na Dunaju, v Zagrebu, Riversidu, Milanu, Ferrariju, Rimu, Bruslju, Celovcu, Gradcu, Salzburgu ...

»Ob tej priložnosti bi se v imenu Društva DLU Rifnik zahvalila tako občini Šentjur kot tudi Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Šentjur, Zvezi kulturnih društev Šentjur, Krajevni skupnosti center, TIC razvojni agenciji Šentjur, PGD-Šentjur, Kvirini Martini Zupanc Kolar, župniku Mitji Markoviču, obema avtorjema pisanice Josipu Gregoriču in Stjepanu Pongracu, Turistično križevački županiji Koprivnice, Kristini Sočev, pa tudi Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani za ves trud v tem projektu. In upam, da si bodo te res edinstvene pisanice prišli ljudje ogledat od blizu in daleč,« se nadeja predsednica društva Mojca Sivka. Sicer pa pisanke iz srca, kot že rečeno, krasijo trge in galerije po vsem svetu. Tudi v New Yorku, na Dunaju, v Zagrebu, Riversidu, Milanu, Ferrariju, Rimu, Bruslju, Celovcu, Gradcu, Salzburgu in drugih mestih, ki so sodelovala v tem projektu. In so zaslužna, da si lahko to izjemno pisanico ogledajo številni.