Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Murska Sobota je zaznamovalo 140 let delovanja. Ustanovljeno je bilo ob proslavi marčne revolucije 5. marca 1882. V društvu danes deluje 110 članic in članov vseh kategorij, od pionirjev do veteranov, ter sedem operativnih gasilcev. Gre za največje gasilsko društvo v Pomurju in je enota širšega regijskega pomena. S svojimi poklicnimi operativci so usposobljeni za reševanje najtežjih in kočljivih gasilskih situacij.

Slovesnost ob visokem jubileju, ki je potekala pred gasilskim domom v Murski Soboti, se je začela z gasilsko parado z mimohodom gasilcev. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je gasilcem in gasilkam čestital in poudaril, da je PGD Murska Sobota med pionirji slovenskega gasilstva.

Prejeli so štiri ključe treh vozil in reševalnega čolna.

»Gasilci ste hrbtenica slovenskega sistema zaščite in reševanja. Dobra opremljenost je ključna za opravljanje vašega poslanstva. V vladi se trudimo, da bi bilo stanje glede finančne pomoči slovenskemu gasilstvu iz dneva v dan boljše,« je povedal državni sekretar ter dodal, da je vlada v državni zbor poslala novelo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki določa razdelitev dodatnih sredstev za gasilska društva. Omenil je obsežen razpis za nabavo opreme za boj proti poplavam na območju celotne Slovenije ter izrazil prepričanje, da bo intenzivna debata o krepitvi zračne flote z vidika pomoči pri gašenju požarov uspešno končana.

Ne poklic, poslanstvo

Slavnostni govornik na slovesnosti, ki so se je poleg Medveda udeležili tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, v. d. župana MO Murska Sobota Zoran Hoblaj in drugi visoki gostje, je bil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril, da gasilstvo ostaja ena najbolj spoštovanih dejavnosti v naši družbi. Biti gasilec ni poklic, ampak poslanstvo: »Vaša nesebična dejanja so garancija za našo varnost, kar ste dokazali nedavno med intervencijo na Krasu.« Na slovesnosti so gasilci in gasilke v uporabo prevzeli tehničnoreševalno vozilo z dvigalom, gasilsko vozilo s cisterno, poveljniško vozilo in gasilsko-reševalni čoln. PGD Murska Sobota, gasilsko društvo 5. kategorije in tudi gasilska enota širšega pomena, ima v slovenskem gasilstvu posebno mesto, saj je gasilstvo v Murski Soboti vplivalo na razvoj gasilstva v celotnem Pomurju. Iz PGD Murska Sobota izhaja tudi Ernest Eöry (1936–2016), ki je bil dolgoletni predsednik Gasilske zveze Slovenije.

Zgodovino in delovanje društva je predstavil predsednik Dejvid Rakar: »Štejem si v čast biti predsednik tega društva. Ponosen sem na pogum in požrtvovalnost ustanoviteljev minulih generacij, ki so uspešno krmarili skozi pretekle čase, ter na trenutne ambiciozne člane.« Ob tem je povedal, da »z upanjem zremo v prihodnost«. Soboški gasilci sicer opravijo med 150 in 200 intervencij na leto, tudi zaradi tega jim mnogi pomagajo pri zbiranju denarja za nujno potrebno opremo. Finančna sredstva so jim tokrat donirali članice in člani Lions kluba Murska Sobota.

1882. so ustanovili PGD Murska Sobota.

Zaslužnim so podelili plakete in gasilska priznanja, praznovanje visokega jubileja pa so gasilke, gasilci in njihovi gostje sklenili s pravo gasilsko veselico. Do nedeljskih jutranjih ur sta za prijetno razpoloženje skrbeli prekmurska glasbena skupina Blue Planet ter ugledna hrvaška pevka, hči legendarnega Miša Kovača, Ivana.