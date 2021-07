»Z OI, Osteogenesis imperfecta, sem se srečala pred petimi leti, nekaj dni po rojstvu svojega škrata Tea. Postavili so mu diagnozo krhkih kosti, pa se mi takrat še sanjalo ni, kaj to pomeni za vse nas. In še danes ne vem. Lahko pa rečem, da njegove kosti niso tako močne kot naše in hitro pride do zloma. Samo en napačen korak je dovolj, da moramo po gips. A sem prepričana, da nam je bil Teo poslan z namenom. Danes vsi živimo s to boleznijo, veliko smo se naučili novega in poskušamo uživati prav vsak trenutek. Zgodi se tudi, da nam Teo v zadnjem hipu spremeni načrte, tudi kakšno letalo je ...