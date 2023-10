Petčlanska družina končno z novo streho nad glavo

Za starše je po veselem pričakovanju nepredstavljivo boleče spoznanje, da njihov dojenček ni povsem zdrav. In takrat se ne vdajo v usodo, ampak vse moči usmerijo v pomoč otroku, na tej poti pa jih lahko žal poleg vseh strahov in negotovosti čakajo še številne ovire, denimo, nezadostno zavarovanje, brezposelnost, druge zdravstvene težave v družini ... Vse to je doletelo tudi Dejana in Ines Erjavec iz Ormoža, ki imata tri otroke, a se kljub številnim zapletom borita naprej. Pri tem nista ostala sama, saj jima pomagajo mnogi, po finančni plati tudi bralci Slovenskih novic prek vplačila v Krambergerjev sklad.

Neža se je rodila prezgodaj in ima veliko težav. FOTO: Oste Bakal

»Tudi naša družina se je znašla pred težko situacijo, ob kateri smo naposled prosili za pomoč javnost in dobre ljudi. Po eni strani bolezensko stanje najine hčerke Neže, po drugi pa stanovanjska problematika, iz katere kljub pomoči tako posameznikov kot ustreznih organizacij ne vidimo lahkega izhoda. Dodatni problem je bolezen mame Ines, ki je pogosto v bolnišnicah in zdraviliščih, otroci, zlasti Neža, pa potrebujejo 24-urno varstvo,« nam je ob predaji bona Krambergerjevega sklada med drugim povedal Dejan, ki je nadvse hvaležen bralcem Slovenskih novic, ki ste zanje zbrali 3300 evrov.

»Našo stisko in prošnjo za pomoč ste opazili tudi v uredništvu Slovenskih novic in nam pomagali. Težko vam opišemo, kako zelo hvaležni smo za vsako pomoč. Ko človek pomisli, koliko solidarnosti premoremo v naši mali Sloveniji, se ti zarosi oko. Hvala vsem dobrim ljudem, vsem bralkam in bralcem Slovenskih novic, ki ste začutili našo stisko in pomagali. Še enkrat hvala iz srca.«

Predčasno rojstvo

Spomnimo, šele obisk Janeza Klanjška iz Celja, ki se je zanimal za nakup nepremičnine v Ormožu, je razkril še en primer nečloveških razmer za življenje v naši pravni in socialni državi. Mlado družino sestavljajo 33-letna mama Ines, dve leti starejši očka Dejan ter 13-letni Lan, devetletni Anže in šestletna Neža. Ravno zaradi tega, ker zakonca stanovanjskega problema nista obešala na veliki zvon, skromna družinica dolgo ni imela miru, ki bi ga še posebno potrebovali ob dejstvu, da starši skrbijo za invalidna otroka.

Družina je dolgo trepetala ob vsakem zvonjenju pri vhodnih vratih hiše, ki jo je lastnik sklenil prodati. In če bi kdo izmed številnih kandidatov hišo kupil, bi Erjavčevi ostali brez strehe nad glavo. Zakoncema se je le nasmehnila sreča, da sta lahko končno obrnila nov list.

Ines in Dejan sta ob vseh udarcih v življenju dolgo tiho trpela, kakor sta pred leti, ko se jima je predčasno rodila Neža, in sicer v šestem mesecu nosečnosti. Zaupala sta nam, da so jo v kliničnem centru v Mariboru že četrti dan odklopili z naprav. Komaj 1200 gramov težka in 36 centimetrov dolga deklica je utrpela krvavitve v možganih in pljučih, zastoj srca, sepso.

Ines in Dejan nista obupala in trud se jima je poplačal. FOTO: Oste Bakal

Cerebralna paraliza pete stopnje

Neža živi s cerebralno paralizo pete stopnje, ki jo evropska klasifikacija opredeljuje takole: »Okvare omejujejo hoteno kontrolo gibanja in sposobnost vzdrževanja drže glave in trupa proti sili gravitacije. Omejena so vsa področja gibanja. Tudi s pomočjo pripomočkov ni mogoče v celoti premostiti funkcionalnih omejitev pri sedenju in stoji. Otroci niso samostojni pri gibanju in jih z vozičkom prevaža druga oseba. Nekateri dosežejo samostojnost pri gibanju s pomočjo električnega vozička, ki pa mora biti individualno prilagojen.«

Zakoncema nikoli ni bilo lahko. Mariborčanka Ines se je pogosto selila, od Ptuja, Ljutomera pa vse do Ormoža in zdaj Prerada v občini Dornava; tamkajšnji zavod Neži zagotavlja ustrezne terapije, osnovno šolo pa tam obiskujeta tudi Lan in Anže. Dejan, ki se je rodil v Spodnjem Krapju pri Ljutomeru, je večino delovnega staža preživel v tovarni avtodomov Carthago v Odrancih. Ines je spoznal v Ljutomeru, tam sta se 2010. preselila pod isto streho in se poročila.

Ines, ki z Nežo preživi vse dni, prejema nadomestilo za izgubljeni dohodek, družina je upravičena še do otroških dodatkov; Dejan je nedavno izgubil službo, a ker je zelo marljiv, je prepričan, da bo kot prometni tehnik kmalu spet redno zaposlen, do takrat pa bo v družinski proračun prinesel kakšen evro s priložnostnim delom. Zdaj se posveča ženi Ines, ki ima veliko zdravstvenih težav.

Hvaležna za pomoč

Sogovornika pohvalita delo vseh pristojnih služb, s katerimi se srečujeta na zahtevni poti. »Povsod so nam pomagali v okviru zmožnosti in zakonskih okvirov. Stanovanjske problematike nisva nikoli obešala na veliki zvon, saj se zavedava, da imajo mnogi še večje težave kot midva. Nikogar ne želiva izkoriščati, želiva si le svoj prostor, da bi družina lahko dihala v miru, najemnino in vse drugo pa bi plačevala sama,« sta nam pred časom povedala skromna Ines in Dejan, ki zdaj končno mirno spita.

Otroci se med seboj dobro razumejo. FOTO: Oste Bakal

Marina Novak, pomočnica direktorja CSD Ormož, nam je že pred časom zaupala, da so tudi sami za stanovanjske težave petčlanske družine izvedeli šele od gospoda, ki se je zanimal za nakup hiše.

»Družina se glede izselitve zaradi prodaje hiše in težav pri iskanju nove namestitve na nas ni obrnila. Takoj ko smo izvedeli za morebitno ogroženost mladoletnih otrok zaradi možne izselitve, smo vzpostavili stik z družino in jih obiskali na domu z namenom ugotavljanja težav in potreb družine ter iskanja možnih rešitev,« je takrat povedala Novakova.

»Povezali smo se z občino, s katero se dogovarjamo za skupni sestanek. CSD nima na voljo stanovanj, kamor bi lahko namestil ljudi, ki se znajdejo v stiski, lahko pa posameznikom in družinam daje podporo in konkretno pomoč pri iskanju izhoda iz te težke situacije. V soglasju z družino se bomo povezali tudi z drugimi institucijami in neprofitnimi organizacijami iz lokalnega okolja, če se bo za to pokazala potreba,« je tudi takrat povedala Novakova in dodala, da bodo družini zagotovili podporo.

Sporočila, da so na svetu še dobri ljudje

In zdaj sta nam Ines in Dejan z velikim veseljem in zadovoljstvom sporočila, da so na svetu še dobri ljudje. Njuna družina se je, kot rečeno, znova preselila, in prepričana sta, da tokrat trajnejše. Zdaj živijo v najemniški hiši v Preradu v občini Dornava. Veseli so tudi dobrosrčnih in prijaznih sosedov Horvatovih, čredice ovac, ki sta jih navdušena sinova že skoraj posvojila, in zelenih prostranstev. Kot nam je povedala Ines, sta za hišo izvedela prek družbenega omrežja.

»V veliko pomoč nam je bila Mojca Žnidarič, nekdanja poslanka državnega zbora. Najemodajalka je bila njena prijateljica in se je vse odlično izteklo. Zdaj smo vsi kot prerojeni, še posebno oba fanta,« nam je veselo sporočila Ines Erjavec.