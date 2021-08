Pediatrinja Tatjana Mrvič: Zdaj imamo otroke, dojenčke, ki potrebujejo kisik

V ZDA opažajo, da je dnevno štirikrat več hospitaliziranih otrok in mladostnikov zaradi covida 19 kot v začetku julija. Tudi v Sloveniji pričakujejo, da bo obolelih otrok jeseni več, če bodo šole in vrtci odprti, je za Radio Prvi povedala pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič z infekcijske klinike v Ljubljani.



Mrvičeva je dejala, da so bile šole lani zaprte, zaradi česar je bila med otroki manjša obolevnost. Po njenem so lahko otroci velik vir okužb, ker so asimptomatski in nezavedno nosijo viruse naokoli. Teh naj bi bilo po nekaterih študijah do 15 odstotkov, po novejših študijah pa celo 50. Dodatno breme letos že povzroča različica delta, po kateri imajo menda osebe večjo količino virusa v sebi in ga lažje širijo, a kot pravi Mrvičeva ni jasno, ali delto širijo otroci bolj kot odrasli.



Na pediatrični infekcijski kliniki se bojijo zapletov pri prebolevanju covida 19 pri otrocih, ki imajo že kronična obolenja, zato Mrvičeva otroke in starše, naj se kar se da hitro cepijo, saj kaže, da bodo šole in vrtci ostali odprti. V Sloveniji je bilo skupaj prijavljenih 0,03 odstotka neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Pfizerja glede na število odmerkov, to je po njenih besedah približno toliko, kolikor jih je v ZDA umrlo s covidom 19.

Zaradi lanskoletnega zaprtja imajo že zdaj otroke z respiratornimi okužbami

Infektologinja je še dodala, da so pozimi in spomladi zaradi zaprtja države izginile ostale infekcijske bolezni (ni bilo respiratornih okužb, noric, gripe ...), a ko se je javno življenje v maju sprostilo, se je nemudoma povečalo tudi število mladih bolnikov na infekcijski kliniki. »Zdaj imamo otroke, dojenčke, ki potrebujejo kisik. Po stari logiki bi morali priti jeseni, a bomo že zdaj za nazaj morali vse nadoknaditi.«

