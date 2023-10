Pater Rupnik še ne bo mirno spal, zdaj se je vmešal papež Frančišek

Papež Frančišek je ukinil zastaranje primera nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki je bil obtožen domnevnih zlorab redovnic, da bi lahko stekel sodni postopek v zvezi z očitki zoper Rupnika, poroča Vatican News. Papež naj bi dikasterij za nauk vere zaprosil, da znova preuči primer.

Papež Frančišek je dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda primer nekdanjega jezuitskega umetnika Marka Rupnika, ki so ga nekatere ženske, s katerimi je sodeloval, obtožile psihične in spolne zlorabe.

»Resne težave pri vodenju primera patra Rupnika in pomanjkanje stika z žrtvami«

Papeška komisija za zaščito mladoletnikov je papeža septembra opozorila, da obstajajo »resne težave pri vodenju primera patra Marka Rupnika in pomanjkanje stika z žrtvami«. Zato je papež »zaprosil dikasterij za nauk vere, da preuči primer, in se odločil za ukinitev zastaranja, da bi omogočil sodni proces«, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža.

Decembra lani so v javnost prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Marko Rupnik v letih 1992–1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da v zadevi niso bile vpletene mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli. Rupnika so junija letos izključili iz jezuitskega reda. Po pisanju tednika Družina Rupnika niso izključili zaradi obtožb o zlorabah, ampak »zaradi njegovega trmastega zavračanja zaobljube pokorščini«.

»Papež je trdno prepričan, da če se mora Cerkev nečesa naučiti od sinode, je to, da s pozornostjo in sočutjem prisluhne tistim, ki trpijo, še posebno tistim, ki se čutijo od Cerkve marginalizirane,« so še navedli pri Svetem sedežu.

Kot smo že poročali, so Rupnika kot duhovnika zdaj sprejeli oziroma inkardinirali v koprsko škofijo, kar so potrdili tudi na koprski škofiji.

Slovenska škofovska konferenca: Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab

V procesu Rupnikove inkardinacije v Škofijo Koper Slovenska škofovska konferenca (SŠK) ni sodelovala. Vsak škof je glede tega avtonomen in samostojen, zato tudi ni dolžan o tem obveščati SŠK.

Slovenska škofovska konferenca Škofje smo na strani žrtev

»Škofje smo na strani žrtev, da bodo slišane in da pridejo do pravice. Odgovorni v Cerkvi bomo spremljali dogajanje v naših cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete s strani oseb, ki imajo v Cerkvi kakršno koli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. V tem smislu so v teku priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo. Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo Cerkve,« so ob tem navedli na SŠK.