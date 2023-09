Primer Rupnik in preiskava v centru Aletti: »posebnih kritičnih dejavnikov« niso odkrili

Rimska škofija je v luči obtožb zoper jezuitskega duhovnika in umetnika, patra Marka Rupnika, ki ga obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic, zaključila preiskavo v rimskem Centru Aletti. Preiskava ni odkrila »posebnih kritičnih dejavnikov«, opozarja pa, da se pojavljajo dvomi glede pravilnosti postopkov v povezavi z obtožbami proti Rupniku.

»Jasno se kaže, da v Centru Aletti poteka zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih dejavnikov,« je poročilu sporočil rimski vikariat ob zaključku kanonične vizitacije oziroma preiskave, ki jo je januarja odredil kardinal Angelo De Donatis.

Vizitator, ki je sicer končno poročilo preiskave predstavil že 23. junija, je preučil tudi glavne obtožbe proti patru Rupniku, predvsem tisto, ki je privedla do njegovega izobčenja oziroma izključitve iz jezuitskega reda. Ugotovil je resne nepravilnosti v postopkih, katerih preučitev je sprožila utemeljene dvome celo glede same zahteve po izobčenju, piše Družina.

Kot je zapisano v sporočilu rimske škofije, je vizitator ob predstavitvi poročila izrecno opozoril na te nepravilnosti. Zaradi resnosti njegovih ugotovitev je kardinal De Donatis poročilo »posredoval pristojnim organom«.

Rupnik je obtožen več spolnih zlorab redovnic

Pater Rupnik je obtožen več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in dlje časa trajajočih zlorabah. Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje. Prav tako naj ne bi smel zapustiti italijanske dežele Lacij.

Center Aletti je javno združenje in prostor srečevanja vernikov v Rimu, povezano z rimsko škofijo, ki ga je leta 1992 ustanovil prav Marko Rupnik in ga več kot desetletje tudi vodil. Glede na izjave žrtev naj bi se zlorabe zgodile tudi v Centru Aletti.

Vatikan je Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika, že leta 2019 izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. A so ta ukrep kmalu odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.