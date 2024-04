Panika zaradi migrantov: UKC Maribor moral zanikati, da jih želijo namestiti

Policija je v prvih treh mesecih letos obravnavala 9828 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 8316. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali več kot tretjino vseh primerov, za njimi so državljani Afganistana in Maroka, kažejo podatki policije. Kot je znano je nasprotovanje v lokalnem okolju, ker vlada želi postaviti izpostave azilnega doma.

Tako je komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti pred dnevi obravnavala peticijo proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi. Poziv vladi, naj prekliče sklep o postavitvi azilnega doma, ni bil sprejet. Prav tako ni bil sprejet sklep, da naj vlada novih azilnih domov ne postavlja brez sodelovanja lokalne skupnosti.

Obnovitvena dela potekajo, a ne z namenom naselitve migrantov

Ob tem se je na družabnih omrežjih seveda pojavljajo različne informacije o migrantih in tako so morali v UKC Maribor zaradi širjenja lažnih informacij pojasniti, da na nekdanjem Oddelku za pljučne bolezni na Hočkem Pohorju res potekajo rekonstrukcijska dela. A kot poudarjajo »z namenom pridobitve sodobnega objekta za strokovno obravnavo pacientov in ne z namenom naselitve migrantov«.