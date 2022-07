Pandemija koronavirusa podaljšana, Nuška Čakš Jager spregovorila o ukrepih

Obdobje pandemije je podaljšano. Tako je odločila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) 12. julija, pa ne zaradi števila primerov, ki bi povzročilo pretirano večje obremenitev zdravstvenega primera, temveč ker je s povečanjem števila primerov in z možnostjo pojava kakšne nove variante situacija še vedno resna, pojasnjuje namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager.

Število primerov v svetu raste, prevladuje omikron različica, znotraj te pa večinoma BA.5, nekaj je tudi variante BA.4. Tudi v EU že četrti ali peti teden beležimo porast primerov. V nekaterih državah, kot so Portugalska, Norveška in Finska, številke že upadajo.

Dohiteli povprečje Evropske unije

Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC) napoveduje, po kazalnikih, ki jih spremlja, da je možna nadaljnja rast: povečano število pozitivnih primerov, hospitalizacij, verjetno več ljudi na intenzivnih oddelkih in nekaj tudi več smrti. Jasno je, da če več pozitivnih primerov, več tudi hospitalizacij. In ta trend gre v skupine 65 let in več, pravi Čakš Jager.

V Sloveniji smo v sredo v statistiko vpisali 1737 potrjenih primerov, 14-dnevno povprečje se dviguje, tako da se že bližamo povprečju Evropske unije (EU). Naši kazalniki so bili do nedavnega še pod povprečjem, pravi Čakš Jager, in dodaja, da zdaj že nekako dosegamo evropsko povprečje. V Sloveniji je največ okuženih v skupini od 15-45 let, trend rasti pa je zaznati tudi v starejših starostnih skupinah.

Čakš Jager izpostavlja, da je potrebno intenzivno spremljati, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Ponovno je poudarila, da so epidemiološki ukrepi, ki jih ves čas ponavljajo, tisti, ki pripomorejo pri zamejitvi razširjanja koronavirusa. To so maska, distanca, umivanje in razkuževanje rok ter prezračevanje prostorov. Poleg omenjenih ukrepov izpostavlja še cepljenje, ki je mehanizem za preprečevanje hudih oblik bolezni.

Nas čakajo novi ukrepi?

»Za to je zadolžena strokovna skupina,« odgovarja. Vsi ukrepi se bodo dorekli na strokovni skupini in bodo posredovani s strani vodje v kratkem. Pojasnjuje, da gre za preventivne ukrepe.

O varianti BA.5 je dejala, da se širi hitreje, ni pa nič bolj nevaren kot dozdajšnje variante.

Napovedi za jesen se je vzdržala, saj da si niti ECDC ne dovoli tako daleč vnaprej napovedovati. Dejstvo, ki ga je izpostavila, pa je, da lahko porast okužb pričakujemo še v nadaljnjih od treh do štirih tednih.