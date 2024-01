»Pacienti pošiljajo sporočila o hudih bolečinskih stanjih, zdravniki pa jim po telefonu priporočijo, naj vzamejo lekadol«

Zveza organizacij pacientov Slovenije, ki prejema vse več pritožb, prošenj in odzivov pacientov na težave, ki so jim priča v času zdravniške stavke, zahteva javno objavo navodil stavkajočim zdravnikom. Ob tem zveza opozarja na »neetično zlorabo pacientov v boju za denar« in neukrepanje oblasti pri odhodih zdravnikov iz javnega v zasebno zdravstvo.

Pacienti ne morejo dobiti potrdil zdravnikov za izplačilo nadomestil zaradi začasne odsotnosti z dela

Zveza organizacij pacientov Slovenije prejema številne klice pacientov zaradi nedostopnosti zdravnikov družinske medicine v zdravstvenih domovih in še posebno do specialističnih pregledov in preiskav ter operativnih posegov na sekundarni ravni.

Pacienti opozarjajo, da ne morejo dobiti potrdil zdravnikov v zdravstvenih domovih za izplačilo nadomestil zaradi začasne odsotnosti z dela in zato ne morejo uveljavljati te pravice pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in pri delodajalcih. To neposredno ogroža preživljanje številnih pacientov in njihovih družin, so v sporočilu za javnost opozorili pri zvezi.

Pacienti zvezi pošiljajo sporočila tudi o hudih bolečinskih stanjih in vročini zaradi gripe, covida-19 in obolenj dihal, zdravniki ali medicinske sestre pa jim po telefonu dajo samo priporočila, naj vzamejo lekadol ali kaj podobnega.

Pri zvezi opozarjajo, da za odločanje zdravnikov glede morebitnega nujnega sprejema v obravnavo kljub stavki niso znana in javno objavljena nobena jasna merila. To po mnenju zveze omogoča odločanje zdravnikov po prostem preudarku, saj da ti brez pregleda oz. triaže pacienta odločajo, kaj je nujno, in zavračajo sprejem pacientov samo s sklicevanjem na stavko.

Že naročene preiskave in operativne posege izvajalci zdravstvene dejavnosti odpovedujejo, pri čemer po navedbah zveze pacientov v številnih primerih o odpovedih sploh ne obveščajo naročenih pacientov. Zato zveza zahteva, da Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides javno objavi celotno besedilo navodil stavkajočim zdravnikom in pri tem zlasti natančno pojasni, kakšna so merila za odločanje o nujnosti sprejema in izvedbe preiskave in posegov v času stavke.

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Pacientom, ki ne dobijo potrdil za bolniški stalež, zastopnica pacientovih pravic za območje Ljubljane Duša Hlade Zore svetuje, naj se obrnejo na ministrstvo za zdravje ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ko gre za odpovedane nenujne zdravstvene storitve, pa je po njenih besedah največ, kar lahko stori zastopnik, da v zdravstveni ustanovi povpraša, kaj bo s čakalnimi seznami v prihodnje.

Ob odpovedih preiskav in že naročenih operativnih posegov pacienti po navedbah zveze tudi ne dobijo novih datumov za nujne posege, ker jim bolnišnice odgovarjajo, da ni znano, koliko časa bo trajala stavka, in da bodo že »pravočasno« obveščeni o datumu storitve. To neizbežno za številne paciente pomeni poslabšanje zdravstvenega stanja ali celo ogrožanje njihovega življenja, kar je zlasti nesprejemljivo zaradi težko popravljivih ali nepopravljivih posledic zamud pri zgodnji diagnostiki raka na debelem črevesju, pljučih in drugih notranjih organih, še opozarja zveza.

Nekateri zdravniki v času stavke ponujajo in tudi izvajajo posege zunaj zdravstvene ustanove ob neposrednem plačilu

Zveza navaja, da jo pacienti obveščajo, da jim nekateri zdravniki v času stavke ponujajo in tudi izvajajo posege zunaj zdravstvene ustanove ob neposrednem plačilu. O takih primerih bo obveščala ministrstvo in Zdravniško zbornico Slovenije, saj ocenjuje, da gre za hudo obliko kršitve načel etike, »saj je v takih primerih ločnica med zdravljenjem in opustitvijo denar, ne pa potreba pacienta«.