Opozicija za razrešitev Poklukarja, poslanci SD in Levice bodo pri glasovanju vzdržani

V SDS in NSi so se v stališčih poslanskih skupin ob obravnavi interpelacije notranjega ministra Boštjana Poklukarja v DZ zavzeli za razrešitev ministra. V bran so mu stopili v Svobodi, v SD in Levici pa so kot higienski minimum označili odstop direktorja policije Senada Jušića in napovedali, da bodo pri glasovanju o interpelaciji vzdržani.

Poslanka Svobode Tereza Novak je poslance pozvala, naj interpelacijo zavrnejo, saj »ni utemeljena na dejstvih, temveč na insinuacijah in selektivnih interpretacijah«. S tem bi podkrepili zavezo vrednotam in idejam, kot so liberalizem, humanizem ter delovanje za skupnost, ne pa »zgolj za lastne interese in korist«.

Minister Poklukar se je po navedbah poslanke Novak odločno odzval na varnostne izzive Slovenije, kot so globalni konflikti, migracijski tokovi in kriminalna dejavnost. Poleg tega je bil zelo odziven ob nepričakovanih varnostnih dogodkih. Pokazal je, da razume, kako v imenu varnosti ne gre žrtvovati vrednot, kot so človekove pravice, je o ministru dejala poslanka.

V poslanskih skupinah SD in Levica pa so napovedali, da bodo pri glasovanju o interpelaciji vzdržani. Kot je pojasnil Damijan Bezjak Zrim (SD), so z obžalovanjem spremljali odstop Poklukarjeve predhodnice Tatjane Bobnar »prav na račun očitkov o vpletanju politike v policijo« in ovadbo predsednika vlade zaradi očitkov o vplivanju na delo policije. Kritičen je bil do ministrove izbire generalnega direktorja policije Senada Jušića. »Minister se je na nezakonito imenovanje generalnega direktorja odzval šele po opozorilih javnosti ter nekako z rezervo obravnaval sklep upravnega sodišča in pa tudi druga opozorila tekom postopka imenovanja Jušića,« je dejal.

Bremeni ugled policije

V SD po njegovih besedah zahtevajo, da »minister in koalicija opravita nujen razmislek o spremembi načina imenovanja generalnega direktorja policije na način, ki v največji možni meri politično izključi iz postopkov imenovanja in izbire". Poslanec SD je izpostavil tudi »katastrofalno stanje v centru za varovanje in zaščito«. Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da takšno stanje v centru »vlada že kar 14 mesecev«. »Navsezadnje pa gre za odgovornost ministra tudi zato, ker je na vodilno mesto v policiji imenovan neprimeren kader,« je dodal. Vse navedeno po njegovih besedah ne bremeni zgolj ministra, ampak tudi ugled policije in ostalih varnostnih struktur.

Nataša Sukič (Levica) je bila kritična do NSi, ki je pripravila interpelacijo, in več očitkov iz interpelacije označila za brezpredmetne, denimo o migracijskih razmerah. NSi je očitala, da ne sklicuje denimo sej odborov ob številnih primerih femicida, da je ne motijo paradiranja pripadnikov skrajno desnih skupin po Ljubljani ter da jih tudi ni motil nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki ga je označila za najbolj brutalnega notranjega ministra v zgodovini države. »Toliko o vaši kredibilnosti. Zato o ostalih navedbah interpelacije in strokovnjaških ocenah iz nje, kot so razne preplačane stražarske hiške ali prepočasno delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada, ne mislim tratiti besed,« je pojasnila.

Poudarila pa je, da v Levici niso skrivali zaskrbljenosti ob razkritjih razmer v centru za varovanje in zaščito in glede dvomov pri imenovanju Jušića. Spomnila je, da so se zavzeli za Jušićev odstop. S tem je Jušić razbremenil policijo in »konec koncev tudi ministra Poklukarja«, je pojasnila. Strinjajo pa se, da bo treba v centru marsikaj »spraviti v red, saj so bila zaradi slabega delovanja ogrožena življenja varovanih oziroma ogroženih oseb«. Po njenih besedah pričakujejo, da bosta minister in novo vodstvo policije z napovedano reorganizacijo uredila to enoto policije.

V SDS interpelacijo podpirajo

Andrej Kosi je pojasnil, da v SDS interpelacijo podpirajo, »saj bi poslušni minister moral že zdavnaj odstopiti zaradi suma oškodovanja javnih financ, zlorabe uradnega položaja, odgovornosti za številne nepravilnosti v delovanju policije, predvsem pa odgovornosti, da je policijo popeljal na dno in ji grozi celo kolaps«. Kot je dejal Kosi, Poklukar ni storil ničesar, da bi se stanje izboljšalo. »Obnaša se, kot da se v policiji cedita med in mleko. Državljane in državljanke prepričuje, da živimo varno in da policija dela dobro, čeprav v resnici iz leta v leto živimo vedno bolj v strahu,« je dodal.

Očitke je strnil v zgodbo o »janšistih in golobistih«, v okviru katere je med drugim izpostavil, da se varnost v državi slabša, pri čemer se je dotaknil tako varnostne situacije v jugovzhodnem delu države, kot tudi zaradi migracij in hudodelskih združb, ki »med sabo obračunavajo kar sredi dneva«. Po njegovih besedah zdesetkana policija ne zmore več opravljati nalog, ki jih je dolžna izvajati, v vodstvenih vrstah pa izvajajo različne mahinacije. Ministru je med drugim očital negospodarno ravnanje pri nakupu stražarskih hišic in poudaril tudi, da bi lahko kupili cenejše in primernejše reševalne helikopterje.

Tako Kosi kot Janez Cigler Kralj, ki je predstavil stališče NSi, sta izpostavila tudi nezakonito imenovanje Senada Jušića za generalnega direktorja policije. »Če je sklep o imenovanju nezakonit, potem je tudi imenovanje nezakonito,« je poudaril Cigler Kralj. Tudi poslanec NSi je ocenil, da se varnost v državi slabša, glede ravnanja ob nedovoljenih migracijah pa je dejal, da se je Središču ob Dravi in Obrežju »hotelo kar vsiliti azilne domove«.

V opozicijskih SDS in NSi so izpostavili tudi, da se ob opozorilih o razmerah v centru za varnost in zaščito ni ukrepalo. »V vladi ste očitno ves čas vedeli za problematiko v varnostnih službah. Kaj ste, gospod minister, v tem času počeli,« je vprašal Cigler Kralj.

Poudaril je tudi, da so tisti, ki bi morali varovati tožilko, ki preganja eno najhujših mafij, nezakonito spremljali njo in njeno družino. »Ne vemo, ali nam in kdo in za koga sledi, nadzoruje naše gibanje, naše družine,« je dejal Cigler Kralj. V NSi so po njegovih besedah skupaj z drugimi interpelacijo spisali zato, ker niso pripravljeni živeti s takim občutkom.