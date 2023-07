OMV Slovenija ni več slovenski: pristal je v teh rokah

Madžarska energetska skupina Mol je danes zaključila nakup družbe OMV Slovenija in tako prevzela dosedanje bencinske servise OMV. Njena mreža v Sloveniji se je tako začasno povečala na 172 servisov, a v drugi polovici leta jih bo 39 prodala družbi Shell Adria. Od na novo prevzetih servisov OMV jih bo 27 odetih v podobo hrvaške Ine.

Mol je namreč 92,25 odstotka družbe OMV Slovenija prevzel v partnerstvu z Ino, hrvaško energetsko družbo iz svoje skupine. Prevzeto podjetje se bo v prihodnjih dneh preimenovalo v Mol & Ina, sedež podjetja pa ostaja v Kopru, so sporočili iz Mola.

Krovna skupina Mol in Ina sta se namreč dogovorili, da z zaključkom transakcije Ina svoj že obstoječi 7,75-odstotni lastniški delež v podjetju OMV Slovenija poveča na 33 odstotkov. Skladno s tem razmerjem bo 27 bencinskih servisov iz mreže nekdanjega OMV v okviru spreminjanja zunanje podobe prevzetih lokacij spremenilo podobo na način, da bo ta skladna s podobo servisov Ine.

Pogodba o nakupu podpisana pred dvema letoma

Mol je pogodbo o nakupu družbe OMV Slovenija podpisal junija 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež je bila 301 milijon evrov, s tem pa je Mol prišel do mreže 119 bencinskih servisov v Sloveniji, 53 jih medtem že ima. Zaradi pomislekov Evropske komisije, da bi prevzem lahko oslabil konkurenco na maloprodajnem trgu bencina in dizelskega goriva fizičnim osebam v Sloveniji, je moral nato pristati na to, da 39 lokacij proda britanskemu energetskemu velikanu Shell oz. njegovi družbi Shell Adria.

Zaključek nakupa je predviden v drugi polovici leta 2023. V Shellu Adria so nedavno najavili, da naj bi prve servise začeli prevzemati oktobra. Prihodnje načrte na slovenskem trgu bo skupina Mol sicer v ponedeljek predstavila na novinarski konferenci v Portorožu.

V današnjem sporočilu za javnost so spomnili, da je njihov poslovni model v celoti vertikalno integriran in se tako pomembno razlikuje od tekmecev na slovenskem trgu, kar da jim omogoča cenovno konkurenčnost ter razvoj lastnih produktov. Poleg lastnih nahajališč nafte kot svojo bistveno konkurenčno prednost vidijo lastne rafinerije, saj se lokalni trgi v Evropi, tudi slovenski, oskrbujejo pretežno iz teh rafinerij na Madžarskem, Slovaškem in na Hrvaškem, kjer je rafinerija na Reki trenutno v nadgradnji.