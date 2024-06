Okrcala nas je Evropska komisija

Za precej slabe volje pri mnogih je poskrbela informacija, da smo od Evropske komisije dobili precej pripomb na državno prošnjo za finančno pomoč iz solidarnostnega sklada EU, za katero smo zaprosili po lanskih katastrofalnih poplavah. »Čeprav ni dvoma, da so poplave povzročile veliko škodo, informacije, ki so jih posredovali slovenski organi, ne podpirajo ocene neposredne škode v višini skoraj 10 milijard evrov v zadostni meri,« piše v dopisu, ki so ga z generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji spomladi poslali ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Evropska komisija izpostavlja številne pomanjkljivosti v dokumentih, ki jih je Slovenija posredovala, da bi dokazala obseg škode po poplavah in tako upravičila prošnjo za pomoč. Komisija opozarja, da bi morali biti posredovani dokumenti bolj natančni in podrobni, slovenske organe pa opozarja na napake, kot je uporaba nezanesljive metodologije. Z ministrstva so pojasnili:

400 milijonov lahko največ dobimo.

»Slovenija je prejela prošnjo za tehnična pojasnila v zvezi s kategorijami ocene skupne neposredne škode in kategorijami upravičenih stroškov.« Dodali so še, da so imeli kratek, 12-tedenski rok od datuma nesreče pa do vloge, ki so jo vložili. Slovenija lahko sicer ne glede na oceno neposredne škode iz solidarnostnega sklada EU pridobi največ 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev.