Odprli nov vrtec za 1,6 milijona evrov! Poglejte, kdo je prišel na otvoritev

November se je še posebno razigrano začel v Stogovcih v Občini Apače. Najmlajši prebivalci so ob tamkajšnji podružnični osnovni šoli namreč dobili nov vrtec. Ob kulturnem programu in udeležbi številni gostov, domačinov ter zadovoljnih staršev in malčkov so namenu predali enoto s tremi oddelki.

Vrtec, katerega vrednost je ocenjena na okoli 1,6 milijona evrov, ima tri igralnice, večnamenski prostor oziroma telovadnico, razdelilno kuhinjo, prostore za osebje, sanitarije in zunanje igrišče, ki ga bodo lahko uporabljali tudi drugi občani.

Novi vpisi, ravnateljica zadovoljna

Apače so si več let prizadevale za gradnjo vrtca v Stogovcih, ki je druga največja vas v občini. Zaradi povečanja števila otrok v zadnjih letih so se povečale tudi potrebe po varstvu. Vrtec je doslej deloval v preurejeni stanovanjski hiši, en oddelek pa v prostorih pred leti prenovljene Podružnične osnovne šole Stogovci.

Otroci so pripravili kulturni program.

»Ta investicija je jasen znak, da Stogovci ostajajo drugi center naše občine, da želimo spodbujati mlade družine in življenje na podeželju ter zagotavljati kar se da dobre razmere za ljudi v občini,« je ob odprtju dejal župan dr. Andrej Steyer. »Morda se danes niti ne zavedamo, kako pomembna je ta pridobitev. Tudi naš vaški okoliš potrebuje vrtec, da bo demografska slika boljša, da bodo mladi ljudje ostajali tukaj in da ima naš kraj prihodnost,« pa je dejala ravnateljica Osnovne šole in vrtca Apače Violeta Kardinar ter dodala, da pričakujejo še nekaj vpisov.

Slovesno so prerezali trak. Fotografiji: Arhiv Osnovne šole In Vrtca Apače

Ravnateljica je hkrati izrazila zadovoljstvo, da se je na odprtju zbralo veliko ljudi, tudi od daleč so prišli tisti, ki so nekoč živeli v teh krajih. Apaška godba je poskrbela za slovesen uvod. Med gosti sta bila tudi poslanca Franc Breznik in Jožef Horvat, ki sta po besedah Kardinarjeve zaslužna, da je tudi obrobje domovine pridobilo sredstva za tovrstne investicije.

Ravnateljica je skupaj z varovancema vrtca, županom in upokojeno dolgoletno vzgojiteljico Jožico Caharijas prerezala trak. Sledil je ogled prostorov, otroci pa so pripravili kulturni program. S članicami združenja Evropa Donna so zasadili rožnato drevo, ki bo vselej spominjalo, da je zdravje naše največje bogastvo.