»Ko sem obiskal Turistično agencijo Sonček, so mi povedali, da oni z menoj nimajo nič in da naj bi jaz imel sklenjeno pogodbo z organizatorjem, čeprav je vse potekalo prek Sončka. Nato so mi dali dve možnosti: ali mi vrnejo denar, ki sem ga vplačal za počitnice v celoti, ali pa si izberem drugega organizatorja oziroma druge počitnice in se ta denar šteje kot dobroimetje,« se je na nas obrnil bralec Nejc iz okolice Maribora (podatke hranimo v uredništvu, op. a.), ogorčen, ker je tik pred zdajci izvedel, da kljub rezerviranim in plačanim počitnicam ne bo dobil tistega aranžmaja, ki ga je želel. ...