Odpihnilo Marjanovo samo štiri ure staro streho (FOTO)

Leto dni po lanskem neurju in poplavah, ki so 4. avgusta 2023 Sloveniji povzročili najhujšo naravno katastrofo v zgodovini, se je minuli petek narava spet razbesnela. Neurje je najhuje prizadelo Podravje in Pomurje, zlasti Prlekijo, a tudi druga območja, zlasti v osrednji in vzhodni Sloveniji. V le nekaj večernih in nočnih urah je Uprava RS za zaščito in reševanje zabeležila kar 249 lokacij izrednih dogodkov. Na terenu 110 gasilskih enot Največ dela so spet imeli gasilci, ki so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe in črpali vodo iz poplavljenih objektov. Lastniki teh o...