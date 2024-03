Odgovor Pirc Musarjevi brutalen: »Če bodo le čivki o pretresenosti in foto termini s slušalko v roki, imate krvave tudi vi ...«

Potem ko je izraelska vojska v četrtek streljala na Palestince v bližini mesta Gaza, ki so čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila 112 ljudi, še 760 pa jih poškodovala, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja, pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in k neovirani dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

Koliko jih bo še moralo umreti? Čakajoč na kruh?

Tudi slovensko zunanje ministrstvo je obsodilo streljanje izraelskih sil na Palestince in ponovno pozvalo k takojšnji prekinitvi ognja, zaščiti civilistov ter zadostni dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi.

Krvavo dogajanje v Gazi je obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je ob tem spomnila svojih novinarskih dni, ko je spremljala vojno na Balkanu.

»Število žrtev v Gazi je preseglo 30.000. Kot mlada novinarka sem gledala podoben prizor napada na tržnico v Sarajevu in bila pretresena. Prizori pobitih ljudi me spremljajo še danes. Žal se zgodba pred očmi mednarodne javnosti ponavlja. Ponovno sem globoko pretresena ko sem spremljala prizore pobitih ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč v Gazi. Koliko jih bo še moralo umreti? Čakajoč na kruh?«

Na objavo predsednice so se pričakovano vsuli komentarji. Objavljamo jih nekaj:

»Vir za število žrtev je Hamas?«

»A pretresenost pomaga? A da bi pa na vse možne inštitucije napisala protestno noto, pa ne bi šlo? Jaz bi na vašem mestu to storila. Škoda, ker nisem tam. Ampak jaz nisem hipokritka.«

»Vedno na pravi strani zgodovine. Še dače se znebite, pa bo še Vatikan v zadregi.«

»Super, vsi smo pretreseni. Vi ste pa na poziciji, da storite kaj. Kje so sankcije, zagovori, zaplenitve, izgoni, ... Če bodo le čivki o pretresenosti in foto-termini s slušalko v roki imate krvave tudi vi...Ne gre za »brezsramni cinizem svetovnih voditeljev. ? Saj to ste, ne?«

»V Sarajevu so ljudje umirali od roke agresorja. V Gazi umirajo ljudje zato, ker hoče Izrael uničiti agresorje.«

»Glede vladanja z odloki vlade se pa ne bo oglasila?«