Deklica ostala ujeta v avtu v Gazi. »Pridi, reši me, vsi so mrtvi«

Mama šestletne deklice, ki so jo pogrešali teden dni, ker je bila ujeta pod avtomobilom, na katerega je izraelska vojska streljala v središču gaze, že več dni stoji pred bolnišnico in upa, da bo njena hči prispela »vsak trenutek«, piše BBC.

Deklica Hind Rajab naj bi bila edina preživela od sedmih potnikov iz avtomobila, ki je bil del konvoja in na katerega so streljali.

Še vedno pa ni znana njena usoda in usoda dveh uslužbencev palestinskega Rdečega polmeseca, ki sta šla rešit deklico in za katerima se je izgubil vsak stik.

»Rotila nas je, naj pridemo ponjo«

»Hind nas je kar naprej rotila, naj pridemo ponjo, naj pošljemo nekoga ponjo. Rekla je, da se mrači,« je povedala Rana al-Faqeh, delavka Rdečega polmeseca, ki je bila zadnja v stiku s Hind.

Rana je še vedno zelo pretresena zaradi dogodka in je dejala, da se je njena reševalna ekipa »počutila paralizirano, nemočno«.

»Rekla sem ji, da če pade noč in še vedno ne moremo poslati ekipe, naj poskusi zapreti oči in se pretvarja, da se igramo skrivalnice. Naj zapre oči in začne šteti,« je dejala in dodala, da je med klicem slišal streljanje v ozadju.

Čeprav se je Rdeči polmesec štiri ure po začetku klica odločil, da je dovolj varno poslati rešilca, so kmalu izgubili stik z njo in reševalci.

Prvi, ki je spregovoril z Rdečim polmesecem, je bil Hindin 15-letni bratranec Layan Hamadeh, ki je bil ujet v istem vozilu blizu bencinske črpalke v mestu Gaza, ko so se približevali izraelski tanki in enote.

»Streljajo na nas«

»Streljajo na nas. Tank je zraven mene,« je slišati Hamadeha na drugem zvočnem posnetku, ki ga je objavil Rdeči polmesec, čemur so sledili kriki in zvoki streljanja.

Po navedbah Rdečega polmeseca so bili v tem napadu ubiti Hamadeh in pet drugih družinskih članov.

Edina preživela, Hinda, je ostala na zvezi in se tri ure pogovarjala z Rano in psihologom, ki sta jo poskušala pomiriti, medtem ko so se pripravljali na pošiljanje rešilca.

»Rekla je, da so vsi okrog nje mrtvi ali zaspani, bila je zelo prestrašena, rotila me je, naj ne prekinem zveze,« pretresena pripoveduje Rana, a je bila zveza po nekaj urah povsem prekinjena.

Mama deklice že več dni čaka pred bolnišnico v Gazi v upanju, da bo rešilec pripeljal njenega otroka, a je to upanje vsak dan manjše.

Izraelska vojska je sporočila, da ni seznanjena z incidentom.