Od zeliščnega vrta do pečenega krompirja: učenci uživali v naravi in lokalnih dobrotah (FOTO)

Minule dni, ko smo v Sloveniji obeleževali prvi Teden slovenske hrane, imajo tudi mnoge šole različne aktivnosti, ki otroke še bolj približajo domačemu in lokalnemu, sploh pa naravnem okolju.

Tako so učenci in učitelji DOŠ Prosenjakovci obiskali Vzorčno kmetijo, kjer so z velikim navdušenjem raziskovali tamkajšnje življenje in dejavnosti.

FOTO: Arhiv Vzorčna Kmetija

Obisk je bil še posebej pomenljiv, saj se je zgodil prav v Tednu slovenske hrane, ki spodbuja pomen uživanja lokalno pridelanih živil in trajnostnega kmetovanja ter krepi zavedanje o povezavi med naravo in hrano. Učenci so spoznali različne dele kmetije, med drugim zeliščni vrt, akvaponski sistem in živali, ter s svojo radovednostjo ustvarili vzdušje učenja in odkrivanja.

Pripravili malico na prostem

Ob ogledu so se učili tudi o procesih pridelave hrane ter ohranjanja tradicionalnih znanj in spretnosti, kar je osrednja vrednota Tedna slovenske hrane.

FOTO: Arhiv Vzorčna Kmetija

Po ogledu so si na prostem pripravili malico – ob ognjišču so pajali kruh in uživali v čaju iz domačih zelišč, sladkanem z medom iz lokalne pridelave. Sledile so igre, ki so spodbujale sodelovanje in zabavo: metanje podkev, vlečenje vrvi, skakanje v vreči ter vožnja s toligami.

FOTO: Arhiv Vzorčna Kmetija

Aktivnosti so pri otrocih vzbudile veliko navdušenja in smeha. Dan so zaključili z okusno drugo malico, kjer so poskusili pečen krompir in domač korenčkov čips – jedi, ki odražajo bogastvo lokalnih sestavin in pomen tradicionalnih okusov.

Ozaveščanje mladih

Teden slovenske hrane opozarja na pomen lokalne samooskrbe, spoštovanja narave in odgovornega ravnanja z viri.

FOTO: Arhiv Vzorčna Kmetija

»Naša Vzorčna kmetija je ponosna, da lahko prispeva k ozaveščanju mladih o teh ključnih temah ter jih vabi, da z lastnimi izkušnjami spoznajo pomen lokalno pridelane hrane in trajnostnega načina življenja. Hvala DOŠ Prosenjakovci za obisk in odlično sodelovanje! Veselimo se prihodnjih srečanj, ki bodo prav tako polna nepozabnih doživetij in sporočil o vrednosti lokalnega kmetijstva,« poudarjajo na Vzorčni kmetiji.

FOTO: Arhiv Vzorčna Kmetija