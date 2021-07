Od jutri dovoljeni obiski, a obstajajo izjeme

Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota je sporočilo, da ob upoštevanju določenih pogojev od jutri, 14. junija, dovoljujejo obiske svojcev po petih dneh bivanja v bolnišnici, in sicer eni zdravi osebi na dan za največ 15 minut vsak delovni dan med 15. in 16. uro. Vsak obiskovalec mora imeti dokazilo PCT, torej: ali potrdilo o prebolelosti, ali potrdilo o cepljenosti, ali potrdilo o opravljanjem testu PCR ali hitrem testu, ki ne sme biti starejše od 72 ur.



Izjeme pri obiskih veljajo za hudo bolne, otroke, porodnice in doječe mamice. Podrobnosti bodo napisane na dovolilnici, ki jo obiskovalci dobijo ob prvem obisku na oddelku od predstojnika oz. zdravnika, ki zdravi pacienta. Obiskovalci vstopajo skozi vstopne točke posameznih oddelkov, kjer jim izmerijo telesno temperaturo in preverijo podatke PCT. Poslovni obiski v bolnišnici so dovoljeni le po dogovoru s predstojniki oddelkov.



»Svojce pozivamo, da upoštevajo vse navedene ukrepe, še prej pa premislijo o smotrnosti in upravičenosti obiska,« poudarjajo iz vodstva murskosoboške bolnišnice.

