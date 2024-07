Obvoznico odprli na lastno pest? Ministrstvo: S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja

Minuli konec tedna so v Železnikih sprostili promet po novozgrajeni obvoznici. Ta sicer še ni končana v celoti, a so se po besedah župana Marka Gasserja vseeno odločili vozila preusmeriti na novo cesto, saj so pretekli konec tedna v Železnikih potekali Čipkarski dnevi in tudi reli, je v začetku tedna poročal Gorenjski list.

Po napovedih župana bo obvoznica ostala odprta, saj bo zaradi del na vodovodnem sistemu obstoječa regionalna cesta neprevozna. »Ob zaključnih delih se zna zgoditi, da bo promet za kratek čas spet preusmerjen na obstoječo regionalno cesto, sicer pa bo potekal po obvoznici. Pričakujem, da bodo dela najkasneje v dveh tednih končana,« je po poročanju časnika dejal župan.

Na ministrstvu razburjeni

Glede županove poteze so se kmalu oglasili na ministrstvu za infrastrukturo. Kot so sporočili na družbenem omrežju X, so v občini Železniki brez pooblastil in v nasprotju z zakonskimi predpisi odprli državno obvozno cesto in omogočili promet po njej. »Dela na obvoznici Železniki še niso zaključena, projekt nima ne komisijskega ne tehničnega pregleda, kot tudi ne dovoljenja za predajo ceste v promet oz. uporabo ceste. S tem dejanjem so lahko ogrožena življenja ter varnost voznikov in krajanov,« sporočajo pristojni.

Inšpektorat RS za infrastrukturo bo po navedbah ministrstva v postopku nadzora ugotavljal vse okoliščine in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi ter glede na ugotovitve vključil tudi ostale pristojne organe.