»Obstajajo ljudje, ki hlastajo za kisikom in trdijo, da covid ne obstaja.«

Utrujene in rdeče oči izza mask izmučenega zdravstvenega osebja, ki 24 ur na dan bedi s temi, v 85 odstotkih necepljenimi covidnimi bolniki, prostorska stiska, vsakodnevna improvizacija v boju za vsako življenje. Vse to so v živo sliko ujeli na portalu N1 in objavili z reportažo iz intenzivne enote covidnega oddelka v UKC Maribor.

V njej je med drugim vodja covidnega oddelka Alenka Strdin Košir povedala, da njihovi prostori zavzemajo oddelek za žilno kirurgijo (tam je zdaj navadni covid akutni oddelek), oddelek intenzivne terapije pa zaseda dve etaži kirurške stolpnice, oddelek za kardio kirurgijo, hkrati pa tudi eno celo etažo oddelka za psihiatrijo, kjer je bilo včasih zdravljenje bolezni odvisnosti. Tega hospitalnega zdravljenja trenutno ni.

Bitka za vsako posteljo

Jan Mlakar, specializant otroške kirurgije FOTO: Zajem Zaslona/n1

»Borimo se za vsak naslednji sprejem, gledamo, koga bi lahko premestili nazaj na navadni oddelek. Enega smo lahko premestili na Ptuj in hitro zapolnili njegovo mesto, dopoldne smo že iskali prostor za porodnico, ki je imela zaplete ob koncu nosečnosti. Prostor najdemo, a vse to je zelo velika improvizacija,« je povedala.

Svoj pogled na delo v intenzivni enoti je strnil tudi mladi zdravnik Jan Mlakar, sicer specializant otroške kirurgije: »Ni lepo za videti. So shirani, mišične mase po dolgih intubacijah nimajo več. Zmedeni so, moramo jih miriti. Težko je. Niso v dobrem stanju. Biti na intenzivni enoti ne pomeni, da prideš, te ventilirajo in živiš dalje. Rehabilitacija je večmesečna, dvomim, da so enaki kot prej.«

Spregovoril je tudi o tem, kako težko mu je bilo nazadnje, ko je prihitel k neodzivnemu bolniku. Oživljali so ga, doživel je pljučno embolijo. »Komaj smo ga spravili k sebi, še vedno se bori, da bi živel. Pa je bil že na tem, da ga premestimo nazaj na covidni oddelek. Star je 44 let.«

Do zadnjega prepričani v svoj prav

Utrinki iz reportaže FOTO: Zajem Zaslona/n1

Povedal je tudi, da večinoma bolniki, ki so kolikor toliko pri zavesti, priznajo, da bi bilo bolje, da bi se cepili. »Obstajajo pa tudi ljudje, ki hlastajo za kisiko in trdijo, da covid ne obstaja.«

Strdin Koširjeva je sicer povedala, da je v intenzivni enotih 15 odstotkov cepljenih. »Če bi zdravili le te, bi zmogli brez vsakršnih težav.«