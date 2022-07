Na območju Slovenije gnezdi do dvesto parov belih štorkelj. Marsikje so znanilke sreče, zlasti hišam, pri katerih gnezdijo, naj bi prinašale blaginjo. »Nekoč so bile značilne predvsem za Prekmurje, danes pa jih najdemo tudi na Dolenjskem, Gorenjskem in na območju Ljubljane. Na splošno se število parov štorkelj v Sloveniji povečuje, vse manj jih je le v Prekmurju,« je povedal Dušan Dimnik, zunanji sodelavec Slovenskega centra za obročkanje ptic pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Potrebovali so dvigalo. Letos na Gorenjskem gnezdijo na šestnajstih lokacijah, lani so na trinajstih...