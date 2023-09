Na Breznici na Gorenjskem, v vasici pod Stolom, je v prvi polovici 18. stoletja živela Janševa družina. V kmečki družini se je rodilo devet otrok, pet fantov in štiri dekleta. Poleg obdelovanja zemlje so se ukvarjali tudi s čebelarjenjem, nad čebelami pa je bil najbolj navdušen sin Anton. Antona Janšo je upodobil slikar in grafik Božidar Jakac. FOTO: Wikipedia Janševi so bili vrtnarji radovljiške graščine. Ko je umrl oče Matija Janša, je moral to delo prevzeti Anton, ki je bil takrat star 19 let. Anton ter brata Valentin in Lovro so bili nadarjeni zlasti za slikarstvo. Janševi so še za časa ...