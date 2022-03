Objavljamo 600 lokacij, kjer bodo policisti v četrtek merili hitrost

Agencija za varnost prometa (AVP) v sodelovanju s policijo začenja nacionalno preventivno akcijo Hitrost, s katero želi opozoriti na pomen prilagojene hitrosti voznim razmeram, ustrezne varnostne razdalje in zaviralne poti. Ta teden policisti poostreno nadzirajo hitrost voznikov, za četrtek so napovedal nov maraton nadzora hitrosti. Ta ne bo potekal samo v Sloveniji, ampak tudi po Evropi. Lani zaradi neprilagojene hitrosti skoraj 3000 prometnih nesreč.

Neprilagojena hitrost je namreč še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Policisti bodo v sklopu preventivne akcije v četrtek na več kot 600 lokacijah po vsej državi izvedli tudi maraton nadzora hitrosti.

To so lokacije po Sloveniji, kjer bodo policisti četrtek merili hitrost. Za posamezno policijsko upravo si jih lahko ogledate na spletni strani policije.

Lani 49 smrtnih žrtev na cestah

Zaradi neprilagojene hitrosti so lani pri nas našteli 2982 prometnih nesreč, kar je šest odstotkov več kot v letu 2020. Zelo zaskrbljujoče pa so posledice, saj je lani zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 49 oseb, enako kot v 2019, in kar 81 odstotkov več kot leta 2020. Med njimi je bilo največ voznikov osebnih avtomobilov in voznikov motornih koles.

Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se delež kolesarjev povečuje, s sedmih na 12 odstotkov v zadnjem petletnem obdobju, so izpostavili na agenciji.

Podatki tudi kažejo, da zaradi neprilagojene hitrosti največ prometnih nesreč povzročijo vozniki v starosti od 18 do 34 let.

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi med vikendom.