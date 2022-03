Obeta se spektakularno odprtje

Vse bližje in bližje smo odprtju prenovljenega nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik. Uradno bo 6. aprila, pravijo, da bo spektakularno. Tedaj bodo tudi na najbolj svečan način proslavili naložbo, ki je bila vredna 70 milijonov evrov. Kot nam je povedala Saša Lenič, centermenedžerka Supernove Ljubljana Rudnik, bodo zagotavljali več kot izboljšano nakupovalno izkušnjo.

Govorimo o Supernovi, ki je na slovenski trg vstopila že leta 2002, in sicer z dvema nakupovalnima središčema v Kopru in Ljubljani. Leta 2008 je skupina odprla center na ljubljanskem Rudniku, kjer se je raztezal na 30.000 m2, v njem pa je bilo nekaj več kot 30 prodajaln. Jeseni 2020 so začeli omenjeni projekt modernizacije in širitve. Leto pozneje je bila dokončana tudi že parkirna hiša s 1800 parkirnimi mesti.

Mojca Prošek, vodja službe za leasing v Supernovi, že napoveduje prvovrstno izkušnjo, »kjer se bodo srečali zabava, prosti čas, šport in gastronomija«! Izvedeli smo namreč, da bo na voljo kar 19 restavracij, da bo na skupno 50.000 m2 odslej na voljo 109 domačih in mednarodnih trgovin pa kino, to bo najsodobnejši cineplex s sedmimi dvoranami in 1200 sedeži, omeniti je treba tudi dva zabaviščna parka pa fitnes, zunanjo plezalno steno in zunanje otroško igrišče, dve veliki športni igrišči in še in še.

»Z odprtjem bo postala Supernova Ljubljana Rudnik v hipu največja in najbolj priljubljena destinacija z najpestrejšo ponudbo za čisto vse generacije,« je še dodala Mojca Prošek.

Pa še nekaj: pravijo, da 100-odstotno odprtje pričakujejo nekje do konca letošnjega leta ter da bo fasada že čez dobro leto prekrita z zelenimi površinami.