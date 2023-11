Ime Petra Zakrajšek v slovenski javnosti morda nikoli ne bi tako odmevalo, če se sredi letošnjega leta ne bi pojavilo v aferi Saje. Kot je julija letos prvi razkril portal N1, naj bi lani, in sicer tik pred prihodom nove vlade Roberta Goloba, tedanji prvi mož Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj domnevno sporno preiskavo bančnega računa škofa Andreja Sajeta dodelil Zakrajškovi oziroma dolgoletni in aktivni članici stranke SDS. Damjan Žugelj FOTO: Tomi Lombar Golobova vlada je Žuglja razrešila že na svoji prvi seji, to je 1. junija lani. Dobre tri mesece za tem so odpustili še ...