Ob 90-letnici še nov kombi (FOTO)

Za prostovoljne gasilce iz Topolšice je bil minuli petek prav poseben dan. V društvo so pripeljali novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 in tako zamenjali staro, ki so ga uporabljali več kot 12 let.

Nadgradnjo za vozilo na podvozju mercedes-benza vita 119 CDI 4 x 4 tourer pro so izdelali pri 3 DIM, d. o. o. – Webo Maribor, d. o. o. Del sredstev za nakup je namenila občina Šoštanj po planu tamkajšnjega gasilskega poveljstva, preostalo pa so prispevali krajani Topolšice, Zavodenj, Šentvida, Florjana ter nekatera podjetja. Za pomoč pri nabavi vozila sta zaslužna tudi poveljnik PGD Topolšica Franc Hriberšek in društvena komisija, zahvaljujejo pa se še krajevni skupnosti Topolšica, lokalnim skupnostim, županu in občinskim svetnikom.

Z gasilci iz Veržeja so donirali opremo za Kosovo.

Ob tem so bili gasilci na začetku januarja tudi dobrodelni. Skupaj s kolegi iz PGD Veržej so gasilcem s Kosova podarili rabljeno osebno zaščitno opremo. Za njeno dostavo so poskrbeli naši vojaki, ki so tam na misiji. In tudi to še ni vse: lani je PGD Topolšica praznovalo 90-letnico. Zaradi razmer žal niso mogli pripraviti slovesnosti, upajo pa, da bodo zamujeno nadoknadili letos in hkrati proslavili še prevzem novega vozila.