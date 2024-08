Ob 20. uri sprejem slovenskih olimpijcev na Kongresnem trgu v Ljubljani

Slovenija bo danes ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani pozdravila športnike, ki so nas zastopali na olimpijskih igrah v Parizu. Posebne pozornosti bodo deležni dobitniki medalj, zlati Janja Garnbret in Anja Leški ter srebrn Toni Vodišek.

Slovenija je na 33. poletnih olimpijskih igrah nadaljevala tradicijo osvajanja medalj, ob tem pa je zabeležila še enajst uvrstitev med prvo deseterico. Rokometaši in Kristjan Čeh so bili četrti, odbojkarji so po izpadu v četrtfinalu zasedli peto mesto, Neža Klančar in Jekaterina Vedenejeva sta bili šesti, Eva Terčelj sedma, Jan Tratnik osmi in Eva Alina Hočevar, Anka Pogačnik, Darko Jorgić posamezno ter namiznoteniška reprezentanca pa deveti.

Janja Garnbret in Toni Vodišek FOTO: Anze Malovrh/sta

Slovenija je na razpredelnici zlatih medalj glede na število prebivalcev zasedla zavidljivo peto mesto med 63 državami, ki so stopile na najvišjo stopničko. S tremi medaljami pa je na tej lestvici 16. med 89 državami.

Sprejem zlate olimpijke Andreje Leski v Slovenski hiši v Parizu. Judoistka Andreja Leski in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. FOTO: Nebojsa Tejic/sta

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je igre ocenil kot zelo pozitivne in dodal: »Včasih je vrhunec lahko tudi ena zmaga, en uspeh neke ekipe, ali pa nek dogodek v nekem predtekmovanju, ko vidiš, da nekdo da res vse od sebe, pa ob tem niti ne zmaga.«

Občini Slovenj Gradec in Koper bosta za svoja najbolj slavna olimpijca Janjo Garnbret in Tonija Vodiška slavnostna sprejema pripravili v torek, 13. avgusta. Kajtar bo someščane pozdravil ob 19. uri v Taverni, kjer pričakujejo tudi preostale koprske olimpijce, športna plezalka pa ob 18. uri v središču