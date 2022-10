Nuša bo postala balonarka (FOTO)

Minulo sobotno jutro so nebo v Šmartnem ob Paki obarvali toplozračni baloni. V OPA Resortu je domači Balon klub Bizon pripravil sprejem slovenskih posadk, ki so tekmovale na svetovnem prvenstvu s toplozračnimi baloni v Murski Soboti. Udeležence sta pozdravila Simon Kosič, predstavnik podjetja Panasonic Heating and Cooling Solutions za Slovenijo, in Andrej Senekovič, predsednik Balon kluba Bizon.

Ob tej priložnosti je Kosič BK Bizon predal Panasonicov toplozračni balon, ki bo omogočil več kot 500 ur letenja z 10-letno življenjsko dobo. »Danes je čudovit dan, na katerem smo BK Bizon podarili balon za namen šolanja mladih pilotov, da bodo lahko pozneje z njim tudi poleteli. Drugi pomen balona je simbol zraka in njegove moči, saj od tam lahko dobimo energijo za ogrevanje, hlajenje in gretje sanitarne vode. Še bolj pomembna zadeva pa je, da je to zelena energija, ki nas medsebojno povezuje,« je dejal Kosič.

Za učenje mladih pilotk in pilotov

Na srečanju je bila tudi praktikantka Nuša Zupanc, ki se uči na Panasonicovem balonu: »V tem obdobju življenja sem ugotovila, da mi to predstavlja izziv, mogoče ravno zato, ker je v tem športu malo žensk. Pri pilotu sta najbolj pomembni potrpljenje oziroma umirjenost in poznavanja fizike. Za začetnika je manjši balon lažje manevrirati, čeprav je hitrejši. Večji so zahtevnejši.«

Romana Zupanc, ustanovna članica kluba Bizon in Nušina mama, ni mogla skrivati zadovoljstva nad novo pridobitvijo: »BK Bizon je bil ustanovljen leta 2019. Seveda smo bili prisotni že prej, ampak ne s tem imenom. Trenutno imamo pet balonov, vsi so novi.«

V Šmartnem ob Paki je bil tudi Silvo Vohar, predsednik BK Bakovci iz Prekmurja. »Moj prvi polet je bil pred dvajsetimi leti, potem sem pritegnil še ženo, hčerko in zeta, kupili smo balon in se začeli šolati. Naš pilot, zet Dejan Buzeti, je na prvenstvu začel dobro, bil že tretji, potem pa je malce popustil, saj ga balon dobesedno ni ubogal.«

Baloni so drug za drugim prihajali v Šmartno ob Paki.