NSi na pomoč kliče Bruselj: poglejte, kaj očitajo Urški Klakočar Zupančič

NSi s pismom obvešča Evropski parlament o »eroziji parlamentarne demokracije v Sloveniji«. Predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in poslancem Svobode očitajo kršitev pravic parlamentarne manjšine z namenom ščitenja premierja Roberta Goloba in stranke Svoboda. Evropskemu parlamentu predlagajo misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji.

Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj je v pismu, ki ga je naslovil na predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, zapisal, da se je v Sloveniji z nastopom vlade Roberta Goloba v »državnem zboru začela erozija parlamentarne demokracije«. Ob tem je prst uperil v predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki da skupaj s poslanci največje vladne stranke Gibanje Svoboda »preprečuje delovanje parlamentarnih instrumentov za nadzor izvršilne veje oblasti ter krši predpise za zasledovanje ozkih političnih interesov predsednika vlade«.

Edina pot, da o razmerah opozorijo tudi Evropski parlament

»Gibanje Svoboda s pomočjo koalicijskih strank pred našimi očmi izvaja atentat na demokracijo. V NSi na to opozarjamo že dolgo, ampak kljub našim opozorilom stvari ne gredo na bolje, nasprotno, te razmere se dramatično poslabšujejo,« je na današnji novinarski konferenci dejal Cigler Kralj. Zato je po njegovih besedah edina pot, da o razmerah v Sloveniji in »napadu na demokratične institucije« opozorijo tudi Evropski parlament.

Tako je v pismu izpostavil tri primere, ki po mnenju NSi dokazujejo navedene očitke. Med drugim je navedel, da predsednik vlade in poslanci Svobode ignorirajo zahteve za zaslišanje Goloba pred preiskovalno komisijo o sumih političnega vmešavanja v delo policije. Kot je zapisal vodja poslancev NSi, se premier že več kot eno leto »skriva in izmika zaslišanju«, s kršitvijo poslovniških pravic opozicijskih poslanskih skupin in temeljnih načel parlamentarne demokracije pa da mu pri tem pomagajo poslanci Svobode na vodilnih mestih v DZ.

Predsednici DZ očitajo kršenje poslovnika

V pismu se sklicuje tudi na ravnanje predsednice DZ, ki ji v NSi očitajo kršenje poslovnika DZ in dolgoletne parlamentarne prakse tako v primeru parlamentarnega postopka sprejemanja sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Palestine tik pred evropskimi volitvami kot tudi v primeru ustanavljanja parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, ki jo je zahtevala opozicija.

»Ustava, zakoni in poslovniki so pri parlamentarnem delu v slovenskem državnem zboru postali mrtva črka na papirju. Poslanci ne vemo več, na katere določbe se še lahko zanesemo in na katere ne več,« je v pismu zapisal Cigler Kralj.

V njem je ocenil, da je vladavina prava v Sloveniji ogrožena, zato je predsednico Evropskega parlamenta pozval, da o tem obvesti pristojni odbor Evropskega parlamenta in predlaga misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji ter s tem pomaga »zagotoviti spoštovanje temeljnih državljanskih in političnih pravic ter osnovnih vrednot demokracije v tej državi«.